С началом СВО их выпуск увеличился в 50 раз.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» можно смело назвать одним из тех видов вооружений, которые действительно изменили правила игры в рамках текущего конфликта на Украине. С помощью «Ланцетов» осуществляется поражение самых разных целей: лёгкой техники, артиллерийских установок, пусковых установок систем ПВО, радиолокационных станций ПВО, гаубиц, укреплённых позиций, даже танков Leopard 2, в конце концов. Не обошли вниманием «Ланцеты», а, вернее, производящую их входящую в состав концерна «Калашников» компанию ZALA Aero, и журналисты канала «Россия-1» в передаче «Вести недели». Сама передача в столичном регионе ещё не вышла, но на Дальнем Востоке её уже посмотрели, благодаря чему у нас и появилась возможность выудить из неё полезные сведения.

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Например, в рамках передачи прозвучали несколько интересных моментов. Во-первых, с момента начала специальной военной операции производство «Ланцетов» увеличилось аж в 50 раз, что мы, собственно, и можем наблюдать по ежедневно публикуемым в огромных количествах кадрам применения данных видов вооружения по технике оппонента. Во-вторых, по словам главного конструктора компании ZALA Aero Александра Захарова, «Ланцет» — это народное прижившееся название; на самом деле эти барражирующие боеприпасы, представляющие собой два варианта разной дальности действия и мощности, именуются «Изделие 51» и «Изделие 52».

Когда с прошлого лета Минобороны России в несколько десятков раз увеличило количество заказов на «Ланцеты, перед ZALA Aero встала задача экстренного расширения производства. В качестве меры было принято по-инженерному неординарное решение: переоборудовать под производство «Ланцетов» и других БПЛА ныне пустующие в результате ухода западных брендов площади торговых центров. По словам Александра Захарова, несмотря на кажущуюся абсурдность этого решения, на самом деле торговые центры обеспечивают идеальную на сегодня производственную среду с вентиляцией, кондиционированием и необходимым электропитанием.

Решение было без энтузиазма воспринято владельцами торговых центров, поэтому Захаров выкупил один из находящихся на грани банкротства центров и переоборудовал его в промышленную площадку. Как итог: свыше 50 000 кв. метров площади сейчас используются, выполняя оборонный заказ по «Ланцетам» и другим БПЛА. Как справедливо отметил корреспондент «Вестей недели», перед нами уникальная для современной России ситуация: не завод превращается в торговый центр, а наоборот.

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Хотелось бы верить, что ударившийся вчера в истерику касательно якобы нехватки «Ланцетов» на поле боя господин Ходаковский (и компетентным органам нужно ещё разобраться, почему представитель Росгвардии себе такое позволяет) посмотрел/посмотрит данный репортаж.