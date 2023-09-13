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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны пообещали полностью восстановить повреждённые в ходе ночного ракетного удара ВСУ корабли ВМФ России
Ответный удар пока не обещан.

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Сегодня ночью воздушные силы ВСУ остатками своей «неуловимой эскадрильи» осуществили ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, где в сухом доке находились два корабля ВМФ России. Трём из десяти ракет удалось прорваться сквозь эшелонированную систему ПВО и достичь целей: два корабля получили повреждения различной степени сложности восстановления. Тем не менее, сегодня в Минобороны выступили с заявлением, в котором пообещали полное восстановление повреждённых кораблей и их продолжение эксплуатации в составе соответствующих флотов.

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На данном этапе официальные российские власти не подтвердили, что для удара применялись британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, но суровая действительность не оставляет простора для размышлений: других крылатых ракет, способных бить на такую дистанцию, в распоряжении Киева нет.

А это означает, что ракеты британского производства были использованы ВСУ вне зоны проведения специальной военной операции, что, как ранее обещал руководитель российского оборонного ведомства, в такой ситуации повлечёт за собой удары по пресловутым центрам принятия решений на Украине.

Понятно, что подготовка ударов по ЦПР, если она и впрямь будет осуществлена, потребует нескольких дней планирования, так что ожидать удары в ближайшие часы не стоит. Тем временем не стоит и забывать, что в Киеве всерьёз переживают за сохранность своей наполовину уже выбитой энергосистемы. Возобновит ли Россия нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, пока можно только спекулировать.

#россия #украина #боевые действия
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shurikw
17:07
Восстанавливать уже нечего. "Минск" сгорел целиком.
В Минобороны пообещали полностью восстановить повреждённые в ходе ночного ракетного удара ВСУ корабли ВМФ России
wild cat
17:02
Очевидно, когда про дореволюционную Российскую Империю двумя словами описывали --- ДУРАКИ И ДОРОГИ. То проезжали строго по Хохляндии.
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