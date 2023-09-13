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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Два корабля Черноморского флота повреждены в результате массированного ракетного удара ВСУ
Кому-то ну очень сильно хочется, чтобы их граждане этой зимой сидели без электричества.

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Когда Минобороны России многократно заявляет о ракетных ударах по аэродромам ВСУ, необходимо понимать, что благодаря средствам спутниковой разведки НАТО (читай — США) и в целом работе своей агентуры в России в Киеве об этих пусках и их целях знают задолго до их, собственно, начала. По этой причине вся оставшаяся у ВСУ авиация поднимается в воздух и осуществляет экстренное перебазирование, причём не исключено, что на аэродромы стран НАТО, дабы не быть уничтоженной ракетными ударами.

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В результате мы получаем своеобразную неуловимую эскадрилью, которая время от времени с переменным успехом гадит в российском тылу при помощи британо-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, уничтожать которые в местах хранения также получается лишь с переменным успехом. Сегодня ночью Воздушным силам ВСУ удалось устроить переполох в Севастополе: о том, что урон был нанесён серьёзный, стало понятно по комментарию губернатора города, призывавшего сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Что ж, официальная информация появилась, и из неё следует, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя морскими беспилотниками по группе кораблей Черноморского флота во время перехода. Семь ракет и все морские беспилотники были сбиты/уничтожены, однако трём ракетам удалось прорваться и нанести урон находившимся на ремонте кораблям.

Каков будет ответный удар ВС РФ, покажет время. О том, что он будет, пока никто из военного руководства страны не обещал. Напомним, что в Киеве сильно трясутся по поводу сохранности украинской энергосистемы, которая сейчас держится только за счёт того, что энергоёмкие производства в стране уничтожены в ходе боевых действий, а огромная часть населения выехала в качестве беженцев.

#россия #украина #боевые действия
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Dani Stavin
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Alex-IT
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Мираж
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Мираж
15:23
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Obscury
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