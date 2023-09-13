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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Китая потребовал от Киева объясниться за «слабый интеллектуальный потенциал» Пекина — Подоляку пришлось оправдываться
Какие непринципиальные граждане в украинской власти, однако. Раньше за свои убеждения были готовы, ну, вы понимаете...

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Вчера днём по Сети распространился видеоролик, в котором советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на чистом русском языке позволяет себе усомниться в интеллектуальных возможностях «Индии, Китая и других стран», которые, видите ли, продолжают сотрудничать с Россией. Естественно, такой выпад дошёл и до адресатов, и сегодня в МИД Китая потребовали от Киева объяснений.

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Понимая, что вовремя не «профильтровал базар», наболтав конкретно лишнего, особенно когда речь идёт о сравнении могущества, возможностей и влияния «слабоинтеллектуального» Китая по сравнению с «высокоинтеллектуальной» Украиной, существующей сейчас полностью за чужой счёт и имеющей исключительно печальные перспективы, господин Подоляк стал в панике неумело оправдываться.

По словам советника главы ОП Украины, его слова о «слабом интеллектуальном потенциале» были вырваны из контекста и неверно истолкованы. Ну а в произошедшем Подоляк уже дежурно обвинил российскую «пропаганду».

Как мы уже неоднократно отмечали, ценность нынешних киевских властей и тех, кто вхожи в киевские властные круги, для России и российской пропаганды в том, что ничего придумывать и изобретать не надо: просто переписывай, что позволяют себе говорить «интеллектуалы» на Украине, и вот, уже готов материал, оправдывающий действия Москвы.

#украина #китай #политика #психиатрия
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