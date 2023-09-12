Что и требовалось доказать: одиозная идеология Германии 1930-х живёт и размножается.

Когда представители российской власти бесконечно повторяют тезис о том, что на Украине необходимо провести процедуру очищения от дурных и одиозных идей, аналогичных тем, которыми была объята Германия с 1933 по 1945 год, далеко ходить за примерами, почему это необходимо делать, не нужно: сама украинская власть по причине своей политической и психологической незрелости подкидывает один повод за другим, тем самым упрощая работу российской пропаганде. Например, Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы Офиса президента Украины, позволил себе вопиющее в своей сути заявление в одном из недавних интервью.

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В этом заявлении Подоляк упомянул роль Индии и Китая в текущем конфликте и посмел обвинить их в том, что данные государства не анализируют последствия своих решений.

«В чём проблема Индии, Китая и так далее: проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку, да, Индия послала луноход […] но это не говорит о том, что эта страна понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают, точно так же, как Турецкая республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит».

Не будем сейчас рассказывать о том, может ли последствия собственных шагов анализировать Украина, поскольку, по нашему мнению, ответ на данный вопрос, учитывая ту реальность, в которой сейчас обнаружила себя Украина, очевиден. Что до Индии и Китая, то как раз-таки эти страны и анализируют свои шаги, и делают то, что выгодно именно им, а не заокеанским кукловодам. Это и отличает здоровую, суверенную власть от марионеточной.