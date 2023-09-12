Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Советник ОП Украины Подоляк заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая
Что и требовалось доказать: одиозная идеология Германии 1930-х живёт и размножается.

реклама

Когда представители российской власти бесконечно повторяют тезис о том, что на Украине необходимо провести процедуру очищения от дурных и одиозных идей, аналогичных тем, которыми была объята Германия с 1933 по 1945 год, далеко ходить за примерами, почему это необходимо делать, не нужно: сама украинская власть по причине своей политической и психологической незрелости подкидывает один повод за другим, тем самым упрощая работу российской пропаганде. Например, Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы Офиса президента Украины, позволил себе вопиющее в своей сути заявление в одном из недавних интервью.

реклама

В этом заявлении Подоляк упомянул роль Индии и Китая в текущем конфликте и посмел обвинить их в том, что данные государства не анализируют последствия своих решений.

«В чём проблема Индии, Китая и так далее: проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку, да, Индия послала луноход […] но это не говорит о том, что эта страна понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают, точно так же, как Турецкая республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит».

Не будем сейчас рассказывать о том, может ли последствия собственных шагов анализировать Украина, поскольку, по нашему мнению, ответ на данный вопрос, учитывая ту реальность, в которой сейчас обнаружила себя Украина, очевиден. Что до Индии и Китая, то как раз-таки эти страны и анализируют свои шаги, и делают то, что выгодно именно им, а не заокеанским кукловодам. Это и отличает здоровую, суверенную власть от марионеточной.

#украина #психиатрия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
Путин назвал первое условие, которое должен выполнить Киев для начала переговоров
Польша введёт запрет на ввоз украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
45
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
22
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
14
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
5
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
23
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27

Сейчас обсуждают

Vetali
16:30
Да, учудил Ельцин.
Путин назвал первое условие, которое должен выполнить Киев для начала переговоров
dagnoparte
16:29
Оцэ зрада бандеровким скакунам))))))
"Польша не позволит затопить себя украинским зерном, мы не откроем наши границы"
Yilec
16:27
Блоха осуждает Слона и Дракона. Бу-га-га :)
Советник ОП Украины Подоляк заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая
Deneb inside
16:26
а ты все же хохол, я как не посмотрю, в каждом сообщении что-то на украинском
SiliconMotion ожидает выпуск первыx ноутбуков с SSD с поддержкой PCIe Gen5 в конце 2024 года
Deneb inside
16:25
Лучше кругляка поставить? А потом годик перерыв и будем против наты? За 3 дня до польши?
SiliconMotion ожидает выпуск первыx ноутбуков с SSD с поддержкой PCIe Gen5 в конце 2024 года
dagnoparte
16:21
Как же это всё знакомо)))) Нацисты, наркотики и их сторчавшийся фюрер, которого под конец войны просто колбасило не по-детски https://www.youtube.com/watch?v=0w3nsAaOpq4
SiliconMotion ожидает выпуск первыx ноутбуков с SSD с поддержкой PCIe Gen5 в конце 2024 года
usr721
16:19
Лишь повторил за Зеленским, что никаких переговоров при нынешнем ставленнике.
Путин назвал первое условие, которое должен выполнить Киев для начала переговоров
GrozaX
16:19
Такое не качают с торрента))
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
century84
16:09
Украинские беженцы уже послали хохлоину и возвращаться не намерены.
Зеленский намекнул на возможные проблемы западных стран в случае отказа от поддержки Украины
century84
16:06
Ну так 1,5 года нюханья кокса без следа не проходит.
SiliconMotion ожидает выпуск первыx ноутбуков с SSD с поддержкой PCIe Gen5 в конце 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем