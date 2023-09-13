Как сказал Кулеба — всё равно Германия их поставит, вопрос только во времени.

Вопрос поставок Киеву немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus пока остаётся сугубо дискуссионным. Понятно, что рано или поздно Берлин под руководством нынешних бесхребетных элит обязательно продавят: осознают это даже в Киеве, где на днях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба даже нахамил своей немецкой коллеге Анналене Бербок, призвав Германию прекратить тянуть время на то, что и так в конечном счёте будет сделано.

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И вот, вернувшись из Киева, Бербок дала комментарий газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Одной из основных тем стали ракеты Taurus. По словам Бербок, пока что решение на этот счёт не принято, поскольку нужно не просто объявить о поставках систем вооружений, а убедиться в том, что все вопросы решены, а сами вооружения работают. Именно так Запад, отметила глава немецкого внешнеполитического ведомства, поступил с поставками систем противовоздушной обороны, и именно также необходимо поступить с Taurus.

В общей сложности Германия передала Украине с февраля прошлого года военной и гуманитарной помощи на сумму свыше 22 миллиардов евро, и это не считая $110 миллиардов, которые Киеву передали США. К вопросу о том, почему специальная военная операция так сильно затянулась и каковы ставки в этом конфликте.