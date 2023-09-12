Ну, скорее так, условие для в принципе обеспечения данного формата.

Представители стран коллективного Запада обожают перекладывать с больной головы на здоровую и обвинять Москву в нежелании искать дипломатический способ решения текущего украинского конфликта. Можно ли доверять Киеву и уж тем более коллективному Западу в каких бы то ни было договорах, вопрос по-прежнему открытый (для многих даже закрытый), но ключевая проблема заключается в полном переворачивании ситуации с ног на голову: это Киев отказывается от переговоров, продолжая верить в сказки о победе и выходе на границы 1991 года, и даже издавая соответствующие законы о запрете переговоров с Москвой.

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Поэтому когда в рамках выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин затронул тему переговоров, то заявил, что обязательным условием для их возможного начала является отмена украинского закона о запрете переговоров с Россией.

Глава государства дополнил тезис тем, что договоры с Киевом в своей сути опасны, поскольку на данном этапе после неизбежного выдыхания «контрнаступления» переговоры могут привести просто к затягиванию времени на восстановление боеспособности украинской армии. Естественно, подразумевается, что коллективный Запад опять будет оказывать Киеву в этом вопросе всю посильную помощь.

Важно понимать, что всё это — публичная риторика. В реальности переговоры России как уверенно побеждающей в текущем конфликте стороне совершенно невыгодны. По крайней мере, с текущей властью в Киеве. О том, что смена киевской власти отныне является одной из целей СВО, ранее заявляли и глава МИД Лавров, и зампред Совбеза Медведев, и секретарь Совбеза Патрушев.