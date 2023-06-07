Хотя представители «умеренной» части российской власти и заявляют о готовности к дипломатическому решению украинской проблемы, но разумом все понимают, что с нынешним полностью несамостоятельным и оторванным от реальности военно-политическим руководством в Киеве говорить попросту не о чем: российские условия там принимать не станут, на компромисс тоже идти не хотят, ну а другие варианты для РФ неприемлемы. Кроме того, постепенно ужесточается и позиция российских политиков высокого уровня. Так, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, ещё несколько месяцев назад заявлявший о том, что целью специальной военной операции не является смена руководства в Киеве, сегодня заявил, что «киевский режим необходимо сменить».
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Соответствующее заявление Патрушев сделал на встрече со своим коллегой в Беларуси Александром Вольфовичем. Как отметил Патрушев, Украине надо придать нейтральный статус, а для этого необходимо сменить созданное Вашингтоном и Лондоном в Киеве руководство.
Патрушев назвал Украину «лишь орудием в руках Запада», отметив, что никакой войны между народами России и Украины нет. Здесь, к сожалению, с Патрушевым согласны лишь граждане России.
На данном этапе неясно, каким образом будет осуществляться задача по смене киевского руководства. На выборах это вряд ли произойдёт — слишком уж сильно Зеленский заставил украинцев поверить в причастность к чему-то большему — да и сами выборы на Украине в условиях военного положения, скорее всего, отменят. Альтернативные варианты пока даже рассматривать не хочется: это явно не тема новостной заметки.