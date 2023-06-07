Позиция РФ стремительно ужесточается.

Хотя представители «умеренной» части российской власти и заявляют о готовности к дипломатическому решению украинской проблемы, но разумом все понимают, что с нынешним полностью несамостоятельным и оторванным от реальности военно-политическим руководством в Киеве говорить попросту не о чем: российские условия там принимать не станут, на компромисс тоже идти не хотят, ну а другие варианты для РФ неприемлемы. Кроме того, постепенно ужесточается и позиция российских политиков высокого уровня. Так, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, ещё несколько месяцев назад заявлявший о том, что целью специальной военной операции не является смена руководства в Киеве, сегодня заявил, что «киевский режим необходимо сменить».

реклама

Соответствующее заявление Патрушев сделал на встрече со своим коллегой в Беларуси Александром Вольфовичем. Как отметил Патрушев, Украине надо придать нейтральный статус, а для этого необходимо сменить созданное Вашингтоном и Лондоном в Киеве руководство.

Патрушев назвал Украину «лишь орудием в руках Запада», отметив, что никакой войны между народами России и Украины нет. Здесь, к сожалению, с Патрушевым согласны лишь граждане России.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD -20% на 14Tb WD - смотри цену -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

На данном этапе неясно, каким образом будет осуществляться задача по смене киевского руководства. На выборах это вряд ли произойдёт — слишком уж сильно Зеленский заставил украинцев поверить в причастность к чему-то большему — да и сами выборы на Украине в условиях военного положения, скорее всего, отменят. Альтернативные варианты пока даже рассматривать не хочется: это явно не тема новостной заметки.