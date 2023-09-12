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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ким Чен Ын отправился на бронепоезде в Россию — СМИ
Судя по всему, встреча двух лидеров состоится либо сегодня, либо завтра.

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Вчера днём Кремль официально подтвердил распространившиеся ранее слухи о визите главы КНДР Ким Чен Ына в Россию, уточнив, что встреча лидеров Северной Кореи и России состоится в ближайшие дни. Что ж, по всей видимости, эти «ближайшие дни» наступят даже быстрее, чем можно было себе предположить: буквально только что СМИ со ссылкой на государственное радио КНДР сообщили о том, что глава государства на фирменном бронепоезде, на котором перемещаются северокорейские лидеры, отправился из Пхеньяна в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

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По имеющимся данным, встреча состоится во Владивостоке — наиболее близком к границе с КНДР крупном российским городе. Вчера, как сообщала пресса, туда уже прибыл президент России.

Повестка встречи на данном этапе остаётся неизвестной, но очевидно одно: визиты такого рода и уровня просто так не происходят. Вероятнее всего, стороны заключат соглашения о расширенном сотрудничестве в продовольственной, военной, экономической, и технологической сферах. Необходимо понимать, что в КНДР имеется колоссальный для страны её размеров военно-промышленный комплекс, выпускающий в том числе совместимые с советскими/российскими системами вооружений боеприпасы, коих на линии боевого соприкосновения никогда не бывает много. Взамен Россия может предоставить Северной Корее свои самые современные образцы вооружений и буквально наводнить страну продовольствием.

По крайней мере, так это себе всё воображают политические обозреватели. Как будет на самом деле, узнаем уже в самое ближайшее время.

#россия #политика #экономика #кндр #северная корея
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