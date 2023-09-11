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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию
Визит состоится в ближайшие дни.

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Несколько дней назад в Сети, как оно часто бывает, появилась «инсайдерская» информация о том, что в Россию с официальным визитом приедет глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Что ж, сегодня информация подтвердилась: соответствующая новостная заметка появилась на официальном портале Президента России.

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В заметке уточняется лишь то, что официальный визит Ким Чен Ына состоится в ближайшие дни; в подробности встречи, а также где она пройдёт, в Кремле вдаваться не стали. Зато об этом всё уже разнюхала пресса, которая утверждает, что Путин сегодня уже прибыл во Владивосток, где, собственно, и состоится встреча двух глав государств. Председатель Государственных дел КНДР приедет в Россию на бронепоезде.

Предположительно, речь в рамках этой встречи пойдёт об укреплении взаимного сотрудничества РФ и КНДР как в политическом, так и в экономическом и военном аспектах. Возможно, данный визит станет историческим в новейшей истории российско-северокорейских отношений после крушения Советского Союза, временной утраты Россией своего суверенитета и временной невозможности проведения ею самостоятельной внешней политики. Сейчас процесс максимально повёрнут вспять.

#россия #политика #кндр #северная корея
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DIP48
15:17
Армяне любят кричать, что Россия им обязана. Но что и они России тоже тогда обязаны как то вспоминать сильно не любят. И еще ...Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха три десятка лет. ...
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DIP48
15:15
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Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
15:13
Причем "мудрый" армянский народ выбирал этого Пашиняна дважды. Кандидат от народа, так сказать.))) Если кто хочет утонуть, спасать того бесполезно. Аминь.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:13
Аж смешно, что это пишет сало-бот ))) А чо не на фронте?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
DIP48
15:12
Что то от государства Армения не было ни малейшей помощи России в СВО. Даже на словах, которые ничего не стоят, про дела уже не говорим. Так что армяне идут лесом. Союзники.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Yilec
15:12
Пашинян такой же гробовщик Армении, как Зеля Украины.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Deneb inside
15:11
Бот, мой аккаунт с 2008 года на оверах, а кто ты есть щегол?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Apsheronsky tchai
15:09
Да. Армения – это Израиль наоборот. Израиль задумывался чтобы собрать евреев воедино, а Армения наоборот, расселяет своих по всему миру. Очень редко из этого что-то хорошее получается, System of a Dow...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:09
Сам себя не похвалишь... никто и не заметит?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Deneb inside
15:09
Все хорошо в твоем тексте, я даже скопирую его и вставлю лишь с одной правкой, но как меняется смысл)) "У этого народа когда ни будь просветление в мозгах наступит? РФ можно помочь. Один удар "Кинжал...
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
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