Визит состоится в ближайшие дни.

Несколько дней назад в Сети, как оно часто бывает, появилась «инсайдерская» информация о том, что в Россию с официальным визитом приедет глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Что ж, сегодня информация подтвердилась: соответствующая новостная заметка появилась на официальном портале Президента России.

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В заметке уточняется лишь то, что официальный визит Ким Чен Ына состоится в ближайшие дни; в подробности встречи, а также где она пройдёт, в Кремле вдаваться не стали. Зато об этом всё уже разнюхала пресса, которая утверждает, что Путин сегодня уже прибыл во Владивосток, где, собственно, и состоится встреча двух глав государств. Председатель Государственных дел КНДР приедет в Россию на бронепоезде.

Предположительно, речь в рамках этой встречи пойдёт об укреплении взаимного сотрудничества РФ и КНДР как в политическом, так и в экономическом и военном аспектах. Возможно, данный визит станет историческим в новейшей истории российско-северокорейских отношений после крушения Советского Союза, временной утраты Россией своего суверенитета и временной невозможности проведения ею самостоятельной внешней политики. Сейчас процесс максимально повёрнут вспять.