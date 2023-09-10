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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый глава Минобороны Украины призвал Запад поставлять стране столько оружия, «сколько возможно»
Чем меньше оружия, тем ближе мир. И никак иначе.

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Когда главу российского Минобороны Сергея Шойгу спросили, чего он ожидает от нового главы украинского ведомства, тот ответил, что рассчитывает на пришествие здравого смысла. К сожалению, тут получилось мимо: новая метла по-новому мести не стала, а начала повторять те же самые оторванные от реальности тезисы, оставленные в наследство от предыдущего главы Минобороны Украины.

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В своих социальных сетях новый министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны Запада поставить стране столько оружия, сколько это вообще возможно. ВСУ Умеров назвал «одной из крупнейших, сильнейших и самых мотивированных в мире», целью страны назвал членство в НАТО.

Не будем разбирать эти слабо соотносящиеся с действительностью тезисы, а просто отметим, что именно стремление в НАТО привело Украину к тому состоянию, в котором она обнаружила себя сейчас: полностью зависимом от Запада во всех аспектах, включая ключевой — оборону.

Между тем из декларации по Украине, которая была озвучена сегодня в рамках G20, становится ясно, что мир от Украины если не устал, то как минимум пребывает в состоянии раздражения от этой темы. В декларации страны G20 отказались осуждать Россию и в целом практически не затронули тему украинского конфликта. Что, естественно, вызвало в Киеве бурю предсказуемых эмоций.

Что же до поставок оружия, то представители российской власти неоднократно отмечали, что первый шаг к миру — это немедленное прекращение поставок Киеву новых вооружений. Не их наращивание, а полное их прекращение. Почему в Киеве продолжают требовать обратное, вопрос хороший и неизбежно отсылающий нас к теме государственного суверенитета и важности его наличия.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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