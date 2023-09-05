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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу прокомментировал, чего ожидает от нового министра обороны Украины
Это бесполезно, Сергей Кужугетович.

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На днях стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял Алексея Резникова с должности министра обороны и предложил на эту должности в Верховную Раду на одобрение кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Что эта замена коней на переправе изменит, вопрос открытый и, можно сказать, даже риторический, но из вежливости министр обороны России Сергей Шойгу всё же дал ответ на прозвучавший по теме смены главы Минобороны Украины вопрос в рамках пресс-конференции поитогам переговоров российского руководства с турецкой стороной.

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По словам Шойгу, от нового министра обороны он ожидает «пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов». Под здравым смыслом, по всей видимости, Шойгу подразумевает бессмысленность оказания сопротивления ВС РФ и то, что этими действиями Киев добивается лишь усугубления собственного положения.

Впрочем, рассчитывать на здравый смысл в Киеве бесперспективно. Если бы он (здравый смысл) там имелся, то до вооружённого конфликта с Россией там бы ситуацию не довели, сделав всё, чтобы избежать этого развития событий.

#россия #украина #политика #боевые действия
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