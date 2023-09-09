Естественно. В G20 большинство за теми, кто либо на стороне РФ, либо изображают нейтралитет.

Саммит G20 в этом году проходил в максимально трудной для данного экономического объединения обстановке. Смысла в G20, учитывая расширение БРИКС, становится всё меньше, да и обсуждать, кроме различных мелочей и откровенных нелепостей вроде «Всемирного биотопливного альянса» и изменения климата в рамках саммита G20 было толком нечего. Добавим сюда ещё и отсутствие на саммите глав России и Китая, и всё выглядит совсем уж грустно для будущего G20.

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Тем не менее, одно государство в любом международном форуме и саммите видит возможность напомнить о себе. Правильно: речь идёт об Украине. Страны G20 не стали открыто осуждать Россию и ограничились весьма витиеватыми, компромиссными формулировками в рамках декларации по Украине. И данное обстоятельство, естественно, сильно огорчило киевских функционеров.

Так, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев благодарен своим «партнёрам» за попытки включить в текст декларации «сильные формулировки», но по итогу G20 «нечем гордиться». По мнению господина Николенко, если бы украинскую делегацию пригласили на саммит G20, это позволило бы его участникам «лучше понять» сложившуюся в стране ситуацию.

По какой причине Николенко считает, что страны G20 не понимают ситуацию на Украине лучше, чем он сам, вопрос открытый. Важно понимать, что большая часть G20 — это страны так называемого Глобального Юга, то есть, той части мира, которая не воспринимает продвигаемую коллективным Западом и Украиной повестку касательно причин и хода текущего конфликта. Так что давить на жалость на подобных форумах и саммитах бесполезно, и в Киеве пора бы это уже наконец понять.