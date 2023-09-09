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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Индия в рамках G20 впервые выступала под названием «Бхарат»
«Индия», видите ли, напоминает стране о колониальном прошлом. Нам это всё тоже что-то напоминает, но не будем о грустном.

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Совсем недавно в Сети появилась информация о том, что Индия собирается сменить своё официальное название с «Индии» на «Бхарат». Видите ли, «Индия» напоминает стране о её длительном и унизительном колониальном прошлом, и это с учётом того факта, что вообще-то индийская история насчитывает свыше тысячи лет, и большую часть этого времени страна была известна именно как «Бхарат». Что ж, по всей видимости, информация СМИ оказалась правдивой: сегодня в рамках первого дня саммита G20 Индия впервые выступала под международным названием «Бхарат».

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Насколько дальновидным является это решение, сказать трудно. Ясно одно: порой комплексы, которыми руководствуются элиты некоторых государств, превалируют над здравым смыслом. А здравый смысл гласит следующее: какое бы себе название не выбрала Индия, её по инерции (по привычке) ещё многие десятилетия продолжат называть Индией. И ничего с этим не поделать: Советский Союз в мире тоже по привычке продолжали называть Россией, а у многих представителей мировых элит взаимосвязь «СССР—Россия» так никуда и не ушла. И этот факт, к слову, лежит в основе многих принимаемых этими элитами решений. Зачастую они безумны по своей сути, но тут уж имеем то, что имеем.

#политика #индия #g20 #бхарат
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