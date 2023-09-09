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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G20 призвали к полному выполнению всех условий «зерновой сделки»
О каких конкретно странах идёт речь, непонятно.

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По причине, которая лежит на поверхности (борьба с инфляцией хотя бы в сегменте продуктов питания), страны «Группы Двадцати» в ходе саммита в Нью-Дели призвали обеспечить полное выполнение так называемой зерновой сделки с целью беспрепятственных поставок удобрений и продовольствия из России и Украины. Соответствующее заявление содержится в итоговой декларации саммита G20.

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Как гласит заявление, страны «двадцатки» (надо понимать, всем составом, включая и западную его часть) высоко ценят усилия, прилагаемые Организацией Объединёных Наций и Турцией для реализации продвижения российского продовольствия и удобрений, а также украинского зерна. Совместное заявление призывает полностью и эффективно осуществить все необходимые действия для возобновления поставок зерна из Украины и продовольствия и удобрений из России.

Формальной целью является «удовлетворение спроса в развивающихся странах, в основном в Африке». Реальная же цель не объявлена, но исходя из прошлого опыта реализации «зерновой сделки», мы упомянули её в первом абзаце данного материала.

Строго говоря, не вполне ясно, как на данном этапе может быть реализован вывоз украинского зерна в прежних объёмах: портовая инфраструктура Украины либо уничтожена полностью, либо критически повреждена российскими беспилотными и ракетными ударами. Что же касается российского продовольствия и удобрений, то ООН, по информации западной прессы, якобы уже договорился с ключевыми странами ЕС о разблокировке своих портов для российских судов, а также о подключении «дочки» «Россельхозбанка» к SWIFT. Как мы понимаем, этого мало: в договоре, который ООН подписывала с Россией, числилось также снятие ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и запчастей к оной.

#россия #украина #политика #экономика #g20 #"зерновая сделка"
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