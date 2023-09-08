Называться эта «дочурка» будет RSHB Capital S.A.

Сегодня в Сети всплыла информация о том, что секретариат ООН чуть ли не разбился в лепёшку, чтобы возобновить зерновую сделку. Причина, по которой ООН отчаянно пытается это сделать, простая: в странах Запада нужно удерживать цены хотя бы на самое основное — продукты питания — дабы продолжать изображать «цветущий сад» посреди «джунглей». Россия уже на самом высшем уровне заявила: сначала выполнение всех до последнего российских условий «зерновой сделки», и только после этого вернётся к осуществлению своей части этого договора.

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По всей видимости, «припирать» на Западе стало уже основательно, поскольку сегодня агентство Reuters со ссылкой на слова, которые якобы передал генсек ООН Антониу Гуттериш главе МИД России Сергею Лаврову, опубликовало статью, в которой утверждает, что к системе SWIFT готовы подключить «дочку» «Россельхозбанка», которая будет называться RSHB Capital S.A. Данный банк будет использоваться для оплаты поставок российских удобрений и продовольствия.

Вместе с тем генсек ООН якобы сообщил Лаврову о том, что между организацией и Германией, Нидерландами, Испанией и Бельгией достигнута договорённость о разблокировке своих портов для российских судов с удобрениями и продуктами питания.

В статье уточняется, что реализовать подключение RSHB Capital S.A. к SWIFT можно за тридцать суток. Ни в России, ни в ООН, ни где бы то ни было ещё всю эту вышеизложенную информацию не подтверждают. Вброс это или же действительно инсайд, покажет только время.