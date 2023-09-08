Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: SWIFT готов подключить к системе дочернюю компанию «Россельхозбанка»
Называться эта «дочурка» будет RSHB Capital S.A.

реклама

Сегодня в Сети всплыла информация о том, что секретариат ООН чуть ли не разбился в лепёшку, чтобы возобновить зерновую сделку. Причина, по которой ООН отчаянно пытается это сделать, простая: в странах Запада нужно удерживать цены хотя бы на самое основное — продукты питания — дабы продолжать изображать «цветущий сад» посреди «джунглей». Россия уже на самом высшем уровне заявила: сначала выполнение всех до последнего российских условий «зерновой сделки», и только после этого вернётся к осуществлению своей части этого договора.

реклама

По всей видимости, «припирать» на Западе стало уже основательно, поскольку сегодня агентство Reuters со ссылкой на слова, которые якобы передал генсек ООН Антониу Гуттериш главе МИД России Сергею Лаврову, опубликовало статью, в которой утверждает, что к системе SWIFT готовы подключить «дочку» «Россельхозбанка», которая будет называться RSHB Capital S.A. Данный банк будет использоваться для оплаты поставок российских удобрений и продовольствия.

Вместе с тем генсек ООН якобы сообщил Лаврову о том, что между организацией и Германией, Нидерландами, Испанией и Бельгией достигнута договорённость о разблокировке своих портов для российских судов с удобрениями и продуктами питания.

В статье уточняется, что реализовать подключение RSHB Capital S.A. к SWIFT можно за тридцать суток. Ни в России, ни в ООН, ни где бы то ни было ещё всю эту вышеизложенную информацию не подтверждают. Вброс это или же действительно инсайд, покажет только время.

#россия #санкции #экономика #оон
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил РСЗО «Град» ВСУ
Генсек ООН заявил, что мирное решение конфликта на Украине в ближайшее время не предвидится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
15
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
47
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
9
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
37
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6

Сейчас обсуждают

SeTi2019
20:19
Ну вот и началась осень и старые песни о старом...хохлы/европа все ну все, в этом году точно замерзнут! Первые причем уже лет 20 все никак не замерзнут
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
SkyMaster
20:19
да не было бы вопросов, если бы там передовая графика была, но графон там отсталый, и все эти эффекты подчёркивают только рукожопость создаталей и больше ничего.
Starfield требуется SSD – игра не может нормально работать при установке на жесткий диск
SeTi2019
20:17
Прямо сейчас всегда до этого. В моем областном городе каждый день в местных сми то 5 улиц без света, то 15.... Ремонты, обрывы и прочие прелести. Газ, ты и сам знаешь, что в нефтегазовой державе далек...
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
Ser Gei
20:15
Я уже сделал предзаказ после получения уникального идентификатора от своего куратора ФСБ
Российский магазин приложений RuStore адаптируют для ОС «Аврора»
BigCar
20:12
Твоё зачатие было так себе идеей.
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
Влад Охотников
20:08
А как же новый Poco F5?
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
Александр Привет
19:55
И тут куртка занëс
Nintendo продемонстрировала разработчикам прототип будущей консоли Switch 2 на выставке Gamescom
Мегавольт
19:50
Рад за бета тестеров
В Starfield на сегодняшний день уже сыграли свыше шести миллионов человек
dmitry07
19:46
Проблема в том, что ООН мало на что может повлиять.
ООН готов на все российские условия для возобновления «зерновой сделки» — СМИ
El Grechko
19:32
Нет, конечно. Беседка не умеет делать хорошие игры, всегда что-то поломано в самом ядре игры и игроки должны прилагать усилия чтоб хоть как-то получать удовольствие. Более того, сделать хорошую игру п...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем