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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Запорожской области «Корнетами» уничтожены уже два британских танка Challenger 2
Об этом сообщил глава российской части региона.

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После того как ВСУ направили в рамках своего «контрнаступления» на Запорожском направлении уже последние предназначенные для него резервы, экипированные в том числе британскими танками Challenger 2, первые результаты долго себя ждать не заставили: на днях мы смогли наблюдать пылающего подбитого «британца», сегодня же врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что всего на сегодняшний день ВС РФ подбили два «Челленджера».

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При этом оба они, по информации Балицкого, были подбиты противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет», при этом никакой сложности сей процесс не составил: Challenger 2 вспыхнули с первого же попадания российских ПТРК.

Кроме того, судя по словам Балицкого, на очереди ещё шесть «Челленджеров»: четыре, по его сведениям, сейчас расположены под Степногорском, а два размещены в Орехове.

Challenger 2 является основным боевым танком британской армии. Принят на вооружение в 1993 году, однако в реальных боевых действиях против настоящего противника не участвовал, благодаря чему заслужил статус никогда не уничтоженного в бою. Что ж, статистика навсегда испорчена, с чем британцев можно и поздравить.

#россия #украина #боевые действия #танки #challenger 2
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