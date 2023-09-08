Глава SpaceX поправил статью CNN, рассказав, как было на самом деле.

Вчера в Сети с подачи CNN, готовящей биографическую статью о предпринимателе и миллиардере Илоне Маске, наиболее известном в наши дни как создателе компаний Tesla Motors и SpaceX, появилась информация о том, что с целью избежать удара ВСУ морскими беспилотниками по российскому Черноморскому флоту в Крыму он в прошлом году якобы отключил спутниковый интернет Starlink, с помощью которого ВСУ обычно обмениваются данными и управляют дронами. В статье указывались слова Маска, мол Starlink создавался как система для мирных целей, а не для наведения беспилотников. Как выяснилось, журналисты CNN, что, в общем-то, не должно вызывать ни у кого удивления, немного переврали реальность.

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Прояснить ситуацию решил сам глава управляющей спутниковым интернетом Starlink компании SpaceX. На самом деле Starlink в Крыму не отключался (он там никогда и не работал), а наоборот — не включался несмотря на требования властей временно это сделать.

«Со стороны правительственных властей поступил экстренный запрос на активацию Starlink на территории вплоть до Севастополя. Очевидным намерением было потопление большей части стоящего на якоре российского флота. Если бы я согласился на этот запрос, то SpaceX стала бы соучастницей в крупном акте войны, что привело бы к эскалации конфликта», — написал Маск в X (бывшая Twitter).

Конечно, в реальности российский флот потоплен бы не был, а если не все, то практически все морские дроны были бы уничтожены, но проблем бы подобное действие, несомненно, доставило. Как видим, коммерческие компании и их руководители на Западе в целом имеют представление о том, что такое эскалация конфликта и к чему она может привести. К сожалению, того же нельзя сказать о западных оторванных от реальности «элитах», обитающих в своих вымышленных мирах и опасающихся разве что утраты своего влияния.