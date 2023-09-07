Тем самым Маск типа подтвердил, что Starlink не создавался для боевых действий.

Сегодня американский телеканал CNN сообщил, что готовит биографию предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Поскольку основанная Маском компания SpaceX сейчас управляет спутниковым интернетом Starlink, который, в свою очередь, активно применяется ВСУ в качестве средства связи, то предприниматель оказался невольно косвенно втянутым в конфликт на Украине.

реклама

По словам Маска, Starlink не создавался для военных и боевых действий, после чего подтвердил свою приверженность данному тезису, рассказав о том, как была сорвана попытка осуществления диверсии ВСУ против российских кораблей Черноморского флота.

Как передаёт CNN слова Маска, SpaceX отключила работу Starlink в районе побережья Крымского полуострова, тем самым нарушив связь ВСУ в этом регионе и сорвав диверсию с морскими беспилотниками. Американский предприниматель добавил, что Starlink создавался для «расслабления» и интернет-сёрфинга, а не для управления и наведения беспилотников.

Почему Маск в таком случае не отключит Starlink над всей Украиной? Потому что не надо жить в иллюзиях и полагать, что Маск создал SpaceX самостоятельно без помощи NASA и американского правительства. Ещё в прошлом году, когда Маск задумал выставить Пентагону счёт об оплате услуг Starlink на Украине, который для Украины и ВСУ формально является бесплатным, американские военные быстренько поставили Маска на место, велев продолжать делать то, что он делает.