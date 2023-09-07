Оно и понятно: риски в условиях необеспечения безопасности зернового коридора Россией колоссальны.

До не столь уж давних пор британские страховые компании были ключевыми на рынке страхования морских перевозок. Сегодня ситуация кардинально поменялась, поскольку появились центры силы и экономически куда более мощные, чем Британия, государства, которые самостоятельно могут заниматься страхованием гражданских судов. Тем не менее, те государства, которые аффилированы с коллективным Западом или стремятся быть таковыми, по привычке продолжают пользоваться услугами британских страховщиков, таких, как Lloyd’s of London и Beazley.

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Вот только есть одна загвоздка: ни один вменяемый страховщик, а Lloyd’s of London и Beazley считают себя таковыми, страховать суда, направляющиеся в район ведения интенсивнейших боевых действий, не станет. Вот британцы, как сообщает Reuters, и отказываются страховать суда, следующие в украинские порты на погрузку зерна вопреки тому, что «зерновая сделка» больше не функционирует по причине непродления Россией своего участия в ней.

Согласно сведениям Reuters, возобновить страхование судов британские компании могут только в том случае, если транспортные морские коридоры будут восстановлены под покровительством ООН, что, как мы понимаем, невозможно без желания на то со стороны Москвы.

Необходимо понимать, что экспорт аграрной продукции оставался для Украины одним из последних источников заработка. Сейчас страну от него фактически отрезали — и это в период, когда Киеву отчаянно требуются деньги на финансирование боевых действий. В общем, реальный конфликт идёт в экономической плоскости, ну а без экономики невозможны и никакие боевые действия. Сейчас вся невоенная часть украинского бюджета финансируется коллективным Западом, и как Украина будет отдавать эти долги, в Киеве никто даже не задумывается, наивно полагая, что либо долги спишут (не спишут), либо разбираться с этим бардаком придётся уже не нынешним киевским властям. А вот это, по всей видимости, так и будет.