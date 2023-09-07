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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск заявил, что Starlink не подразумевался как средство связи в рамках боевых действий
Может, и не подразумевался. Но подобные системы — по определению двойного назначения.

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Не секрет, что после начала Россией специальной военной операции на Украине коллективный Запад сделал всё возможное, и, к сожалению, успешно, чтобы, во-первых, сорвать переговорный процесс Москвы и Киева, а во-вторых, нашпиговать ВСУ оружием, дабы те могли дать отпор российским войскам. Второй план провалился, и пока признаков того, что развитие ситуации может пойти по нужному Киеву сценарию, нет. Но речь сейчас не об этом, а о спутниковом интернете Starlink, который был экстренно запущен на Украине, и терминалы которого тысячами и десятками тысяч единиц безвозмездно поставлялись этой стране.

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На сегодняшний день Starlink активно применяется для связи между подразделениями ВСУ, а также для управления небольшими снаряжёнными гранатами коммерческими дронами. Создатель управляющей Starlink компании SpaceX Илон Маск ещё в прошлом году заявлял, что Россия уничтожила или подавляет работу всех систем связи на Украине, а также активно «убивает» над её территорией Starlink, который на тот момент оставался чуть ли не последним рабочим средством связи в украинских войсках.

Казалось бы, прямое подтверждение косвенного участия SpaceX в конфликте на Украине, за которое компанию активно критикуют граждане, ещё не утратившие критическое мышление. Но в рамках биографии Маска, которая создавалась при содействии телеканала CNN, американский миллиардер заявил, что Starlink не подразумевался для использования в боевых действиях.

По словам Маска, Starlink создавался для «просмотра Netflix, расслабления, дистанционного обучения и мирной деятельности, а не для ударов беспилотниками».

Естественно, Маск лукавит, поскольку любые системы связи по определению являются системами двойного назначения, и списывать со счетов такую возможность миллиардер, который не производит впечатление наивного мальчика, конечно же, не мог и не стал бы.

#россия #украина #сша #боевые действия #spacex #интернет #starlink #спутниковый интернет
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Bot0-Chat
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Bot0-Chat
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