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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН выступили против применения снарядов с обеднённым ураном
Риторический вопрос: кто услышал-то?

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Сегодня Соединённые Штаты сделали то, в чём никто, собственно, и не сомневался: подтвердили-таки передачу 120-миллиметровых танковых снарядов с обеднённым ураном для танков M1 Abrams на Украину. Поскольку история применения таких снарядов насчитывает не один десяток лет, то и исследований последствий их применения накоплено прилично: в том числе и последствий для здоровья людей, которые будут проживать на территории, где разрывались снаряды с обеднённым ураном.

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По этой причине в ООН сегодня прозвучало выступление против любого использования снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было и по какой бы то ни было причине. С соответствующим призывом обратился заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Хотя призыв правильный и правомерный, но так уж сложилось, что странам, которые по неведомым причинам возомнили себя стоящими выше международного права и Организации Объединённых Наций, такие призывы, что называется, до фонаря. Снаряды с обеднённым ураном уже отгружаются Украине, где вскоре, собственно, и появятся.

В связи с этим хочется надеяться, что судьба этих снарядов будет такой же, как у аналогичных уже поставленных ранее Британией снарядов с обеднённым ураном: весной ВС РФ вычислили место их складирования, после чего направили туда ракетные средства поражения. Паника на Украине тогда была серьёзная: радиационный фон поднялся, а население сметало в аптеках йодид калия.

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