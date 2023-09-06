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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американские снаряды с обеднённым ураном едут на Украину — официально
Надо будет выискивать и подрывать в местах хранения.

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Если кто-то всерьёз полагал, что Соединённые Штаты постыдятся отправлять на Украину снаряды с обеднённым ураном, то пора, наконец-то, прийти в себя после долгой спячки: принципов и норм морали у хищных западных «элит» никогда не было, нет и вряд ли будут. Поэтому когда сегодня на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в Сети стала распространяться информация о том, что в очередном пакете военной «помощи» будут включены танковые снаряды с обеднённым ураном, стало очевидно, что это действие будет предпринято.

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И вот, буквально только что Пентанон объявил об очередном пакете «помощи» Киеву. Сумма в долларах каждый раз становится всё меньше — на этот раз речь идёт о «пакете» на $175 миллионов — но главное здесь не сумма, а, собственно, пункт, который мы выделим жирным шрифтом. Итак, в рамках 46-го пакета военной «помощи» из наличных запасов Пентагона Украине передают следующее:

  • оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
  • дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
  • 81-миллиметровые миномёты и мины к ним;
  • 120-миллиметровые танковые снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • ПТРК Javelin и AT-4;
  • свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • системы тактической воздушной навигации;
  • тактические системы защищённой связи и дополнительное оборудование к ним;
  • заряды для расчистки препятствий;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, что это уже не первые поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину: первопроходцем в этом деле стала Британия, передавшая соответствующие снаряды для своих танков Challenger 2. Впоследствии склад, на который свезли данные боеприпасы, был вычислен и уничтожен российским ракетным ударом, из-за чего в районе подрыва возрос радиационный фон.

Очевидно, что с американскими снарядами с обеднённым ураном надо будет поступить точно также: вычислить их задолго до появления на поле боя, и подорвать. Потому что в противном случае эти снаряды будут разрываться на территориях, которые Россия воспринимает как свои, и ликвидация последствий применения снарядов с обеднённым ураном — это та ещё эпопея. А если этим не заниматься, то почва надолго будет отравлена этим слаборадиоактивным, но при этом очень токсичным металлом, вызывающим в том числе тяжёлые заболевания у обитающих на заражённой территории людей и животных.

С военной точки зрения подкалиберные снаряды с обеднённым ураном за счёт своей массы и скорости обладают колоссальной кинетической энергией, за счёт которой, в теории, «прошивают» броню танка противника. Кроме того, такие снаряды обладают зажигательным эффектом, из-за которого поражённая бронетехника восстановлению обычно не подлежит.

Что до танков M1 Abrams, которые должны будут стрелять этими снарядами, то пока что их на Украине нет, но ходят слухи, что первая партия из десяти штук прибудет в середине этого месяца. По всей видимости, вместе со снарядами.

#россия #украина #сша #боевые действия #m1 abrams #обеднённый уран
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