Теперь договорённость надо зафиксировать.

Отношения между Россией и Турцией всю историю были, мягко скажем, непростыми. Остаются они таковыми и сейчас: Анкара, особо этого даже не скрывая, помогает Киеву оружием. С другой стороны, Турция полностью выполняет конвенцию Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарденеллы и не допускает в Чёрное море военные корабли стран, не относящихся к черноморскому бассейну.

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Вместе с тем Турция зависит от России в плане энергии и продовольствия, дабы хоть как-то держать гиперинфляцию в узде, а Россия от Турции — в плане страны, через которую осуществляется параллельный импорт санкционных товаров. В общем, отношения, достойные романа, продолжаются, и сегодня в МИД России заявили, что между Москвой и Анкарой была достигнута договорённость о поставках в Турцию одного миллиона тонн зерна.

Сейчас внешнеполитические ведомства государств готовятся вступить в рабочие контакты со всеми сторонами данного вопроса: необходимо решить проблемы логистики, оплаты поставок, в какие страны зерно пойдёт впоследствии, и так далее.

Таким незамысловатым образом Россия также демонстрирует миру, в данном случае Глобальному Югу, что в Украине он в плане своей продовольственной безопасности не нуждается: всё при желании можно сделать и без Киева.

Между тем глава Минсельхоза России сегодня сообщил о том, что сбор зерна в стране в этом сезоне составил 112 миллионов тонн. Ну, чтобы понимать масштаб сделки с Турцией: это даже не 1 % от годовых объёмов.