Аграрный сектор, равно как и индустриальный, развиваются.

С каждым годом Россия увеличивает масштабы производства аграрной продукции. Ничего удивительного в этом нет: экономика самодостаточного государства должна развиваться равномерно во всех отраслях, без перекосов в ту или иную сторону. Проще говоря, должно идти развитие и «аграрки», и промышленности, и сферы услуг. С «аграркой» на протяжении многих лет подряд идёт быстрое развитие, и вот, на сегодняшний день в России за нынешний сезон уже собрано 112 миллионов тонн зерна. Об этом заявил сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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Вместе с тем, по словам Патрушева, идёт рост сбор и «по другим культурам». Как отметил глава Минсельхоза, в этом году по всем сельскохозяйственным культурам существует план по выходу на превышающие «среднемноголетние значения» показатели.

Сейчас аграрный комплекс вовсю занимается озимым севом: к следующему году под него будет занято 20 миллионов гектаров сельхозугодий.