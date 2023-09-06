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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен в ходе визита в Киев посетил одно из военных кладбищ
Видится в этом какой-то чудовищно мрачный цинизм и ирония.

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Сегодня и завтра в Киеве с необъявленным визитом, о котором, по всей видимости, Вашингтон не предупредил даже Москву, находится госсекретарь США Энтони Блинкен. В рамках этого визита Блинкен сумел увидеть в «контрнаступлении» ВСУ «хороший прогресс», а также заявил, что задачей его визита является демонстрация решимости США продолжать оказывать Украине поддержку.

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Всё бы ничего, но в рамках визита украинская сторона потащила Блинкена на одно из военных кладбищ, на которых захоронены не вернувшиеся домой бойцы ВСУ.

В чём сакральный смысл данного действия со стороны Украины, сказать трудно: пытаться разжалобить Блинкена — это путь в никуда. Но в целом кадры, на которых глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен идут по кладбищу с запредельным количеством захоронений, вызывает оторопь, ощущение сюрреалистичности и жуткого цинизма и иронии происходящего. Сами посудите: дипломаты, ещё раз, высшие дипломаты своих государств расхаживают по кладбищу, которое стало возможным только по той причине, что они не просто не справились со своими прямыми обязанностями, а даже наоборот — позволяют себе заявлять о решимости в плане поддержки горящего конфликта, а также о том, что путь к дипломатии «лежит через поле боя». То есть, и Кулебу, и Блинкена текущая реальность устраивает.

По статистике Минобороны России, только за три месяца «контрнаступления» ВСУ потеряли 66 тысяч человек личного состава и порядка семи тысяч единиц различной военной техники.

#россия #украина #сша #боевые действия
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