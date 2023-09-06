Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен уточнил, зачем приехал в Киев с визитом
Старые песни о главном.

реклама

Вчера в Сети стали появляться сведения о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом посетит Киев. В Госдепе и в МИД Украины эти заявления не подтверждались, и, по всей видимости, американская сторона не предупредила об этом даже Россию, поскольку утром перед приездом туда Блинкена по Киеву наносились беспилотные и ракетные удары. Тем не менее, визит состоялся, глава американского внешнеполитического ведомства заявил об обнадёживающем «хорошем прогрессе» в «контрнаступлении» ВСУ, а также в целом объяснил, зачем вообще прибыл в Киев.

реклама

По словам Блинкена, он в Киеве, «чтобы в первую очередь продемонстрировать американскую продолжающуюся и решительную поддержку Украины, пока она имеет дело с этой агрессией». В США, как отметил Блинкен, хотят «удостовериться» в том, что у Украины имеется всё необходимое как для текущего «контрнаступления», так и на долгосрочную перспективу, дабы обеспечить Киеву защиту от подобных конфликтов в будущем.

Блинкен не стал упоминать, что текущий конфликт уже разорил европейские арсеналы, а также поставил США в положение, при котором Град на Холме, некогда бывший «арсеналом демократии», сегодня не способен производить даже артиллерийские снаряды в количестве, требуемом для реальных боевых действий высокой интенсивности, с которыми американская армия, справедливости ради, никогда с момента окончания Второй мировой войны дела и не имела.

Важно понимать, что безмерная военная и финансовая поддержка Украины со стороны США — это единственная причина, по которой Киев продолжает оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а также продолжает быть уверенным в «своих» силах. Да, уверенность мнимая, поскольку полностью зависит от воли за океаном, но проблема реальная. Именно из-за этого Киев в своё время решил забросить переговоры с РФ и даже запретить их на законодательном уровне, тем самым поймав самого себя в ловушку пропаганды, из-за которой этому конфликту не видно ни конца, ни края.

#украина #сша #политика #боевые действия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Названа цель ночного массированного удара по объектам на Украине
В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
83
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
21
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
4
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
21
Как увеличить память в младшей Xbox series S
13
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
5
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
16

Сейчас обсуждают

Алексей Михнюк
16:06
HarmonyOS это оболочка на Android OS. То же самое, что EMUI. Четыре года лапша на уши, никто уже не верит в это. Вы ещё скажите, что MagicOS не Android.
Бывший руководитель Huawei заявил, что операционная система HarmonyOS выйдет на ПК в следующем году
Владимир Никифоров
16:06
Это, точно! Перестрелять тогда пришлось бы полстраны!
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Иван Кузнецов
16:04
Если поставки неограниченные - что мешало поставить раньше и больше? Если мобресурс 3 млн. - что мешало мобилизовать раньше? Не питайте иллюзий - оба тезиса не выдерживают никакой критики...))
Зеленский подписал «указ» об изменениях в территориальное устройство Крыма
DIP48
16:01
Островные жадины еще и новый танчик не хотят давать взамен сгоревшего. Типа на хохлов новых танчиков не напасешься)))
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
FelsheR-BAN100913
15:59
Среди Ряб и Пеструшек часто Тарасы с Олесями проскакивают, местные ими брезгуют.
В парламенте Франции потребовали ограничить импорт курятины с Украины
Дмитрий Блинов
15:57
Тебя убьют, баран. Не стоило так делать.
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
Dimkovski
15:54
Правильно. Нанимать штат для тестирования игры - дорого! Есть хомяки, которые купят, да ещё и про все баги расскажут.
Более 2 миллионов игроков сыграли в Starfield до полноценного релиза 6 сентября
FelsheR-BAN100913
15:53
Немцы их по последнему слову техники их вооружили. И фины оборонялись в труднопроходимой местности. Все равно Сталин своего добился, забрав нужные территории.
Герой России Сайфуллин: страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями
Garthar
15:49
Еще бы разобрать его перед покупкой дали
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Garthar
15:47
Зеро с потреблением ты дал маху. 1500 ватник действительно может в определенных условиях потребялть больше чем 500в при той же мощьности нагрузки. Просто потому что КПД при такой нагрузке будет хуже. ...
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем