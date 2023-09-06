Старые песни о главном.

Вчера в Сети стали появляться сведения о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом посетит Киев. В Госдепе и в МИД Украины эти заявления не подтверждались, и, по всей видимости, американская сторона не предупредила об этом даже Россию, поскольку утром перед приездом туда Блинкена по Киеву наносились беспилотные и ракетные удары. Тем не менее, визит состоялся, глава американского внешнеполитического ведомства заявил об обнадёживающем «хорошем прогрессе» в «контрнаступлении» ВСУ, а также в целом объяснил, зачем вообще прибыл в Киев.

реклама

По словам Блинкена, он в Киеве, «чтобы в первую очередь продемонстрировать американскую продолжающуюся и решительную поддержку Украины, пока она имеет дело с этой агрессией». В США, как отметил Блинкен, хотят «удостовериться» в том, что у Украины имеется всё необходимое как для текущего «контрнаступления», так и на долгосрочную перспективу, дабы обеспечить Киеву защиту от подобных конфликтов в будущем.

Блинкен не стал упоминать, что текущий конфликт уже разорил европейские арсеналы, а также поставил США в положение, при котором Град на Холме, некогда бывший «арсеналом демократии», сегодня не способен производить даже артиллерийские снаряды в количестве, требуемом для реальных боевых действий высокой интенсивности, с которыми американская армия, справедливости ради, никогда с момента окончания Второй мировой войны дела и не имела.

Важно понимать, что безмерная военная и финансовая поддержка Украины со стороны США — это единственная причина, по которой Киев продолжает оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а также продолжает быть уверенным в «своих» силах. Да, уверенность мнимая, поскольку полностью зависит от воли за океаном, но проблема реальная. Именно из-за этого Киев в своё время решил забросить переговоры с РФ и даже запретить их на законодательном уровне, тем самым поймав самого себя в ловушку пропаганды, из-за которой этому конфликту не видно ни конца, ни края.