Министерство, дескать, нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

Информация о том, что Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины, гуляет по Сети уже не первый месяц, если вообще не первое полугодие. Последние несколько дней эту тему в украинских средствах массовой информации стали педалировать особенно активно, и стало очевидно, что кадровые решения будут приняты в ближайшее время. Так оно, собственно, и случилось: сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Резников отправляется в отставку, а возглавить оборонное ведомство страны предложил главе Фонда госимущества Рустему Умерову.

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По словам Зеленского, Минобороны Украины «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Кандидатура Умерова будет предложена Верховной Раде на утверждение, и Зеленский выразил ожидание поддержки данного решения. Ну, а раз президент выразил «ожидание», значит, всё уже давно согласовано.

Дальнейшая судьба Резникова пока не разглашается, но в украинском сегменте Сети гуляли слухи о том, что он, по сути, пойдёт на повышение и будет назначен послом страны в Британии.

Напомним, что Минобороны Украины погрязло в коррупционных скандалах, связанных с кампанией по набору военнослужащих в ВСУ. В конце прошлого месяца на Украине указом Зеленского были сняты со своих должностей все областные военкомы. Как эти действия могут повлиять на что бы то ни было, не вполне ясно, равно как и неясно, с какой вообще целью происходит смена руководителя оборонного ведомства.