Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский объявил о замене министра обороны Украины
Министерство, дескать, нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

реклама

Информация о том, что Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины, гуляет по Сети уже не первый месяц, если вообще не первое полугодие. Последние несколько дней эту тему в украинских средствах массовой информации стали педалировать особенно активно, и стало очевидно, что кадровые решения будут приняты в ближайшее время. Так оно, собственно, и случилось: сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Резников отправляется в отставку, а возглавить оборонное ведомство страны предложил главе Фонда госимущества Рустему Умерову.

реклама

По словам Зеленского, Минобороны Украины «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Кандидатура Умерова будет предложена Верховной Раде на утверждение, и Зеленский выразил ожидание поддержки данного решения. Ну, а раз президент выразил «ожидание», значит, всё уже давно согласовано.

Дальнейшая судьба Резникова пока не разглашается, но в украинском сегменте Сети гуляли слухи о том, что он, по сути, пойдёт на повышение и будет назначен послом страны в Британии.

Напомним, что Минобороны Украины погрязло в коррупционных скандалах, связанных с кампанией по набору военнослужащих в ВСУ. В конце прошлого месяца на Украине указом Зеленского были сняты со своих должностей все областные военкомы. Как эти действия могут повлиять на что бы то ни было, не вполне ясно, равно как и неясно, с какой вообще целью происходит смена руководителя оборонного ведомства.

#украина #политика #боевые действия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Резников назвал сумму, на которую Запад передал Украине вооружений и боеприпасов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
57
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
31
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
6
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
23
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
37
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
12
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
9
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
5
Как я делал сборку WebP ConvertBAT, но в процессе что-то пошло не так, однако меня это не остановило
9

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
22:18
Интересно посмотреть, как они будут утилизировать аккумуляторы
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
Никита Малков
22:18
Вышел Старфилд и потребовал перейти с LTSC на pro версию, мда.
Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
Евгений Архипов
22:13
Берат нядё проста быть богьятым как арабьский шейх, и не хотеть лезть в биос за разгоном и устранением проблем от толщины теплораспределительной крышки в 3 миллиметра. Кстати я не понимаю эстетику раз...
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
Марат Аскаров
22:08
Рашка может развалится из-за Украины к 2025 году.
The Atlantic: НАТО может развалиться из-за Украины к 2025 году
Александр Дедок
22:04
а как же твердый термомеоинтерфейс под крышкой?
Покупатель Core i9-13900K на Amazon получил перемаркированный Core i7-13700K
Игорь Гурьянов
22:00
Нуу калькуляция не так ведется, ворервых криптощима касается тех у кого уже все куплено и давно окупило себя и неоднократно, логично что залезать в майниг с окупаемостью "никогда" смысла нет, но если ...
У майнеров добавилась ещё одна криптовалюта, доступная для добычи - Neurai
Игорь Гурьянов
21:58
А ты займись майнигом и увидешь насколько это далеко не халява, ты в школе столько информации не читал сколько тут надо перечитать. Ты походу думаешь что купил видеокарты воткнул врозетку и все упал н...
У майнеров добавилась ещё одна криптовалюта, доступная для добычи - Neurai
Игорь Гурьянов
21:56
Ты сам если не шаришь ооти не лезь, в мире крипты наеб...ва в разы меньше чем в банковских сисоемах, и проценты и коммисии едва превышают 1-2% за операции. К тому же не загорами цифровой рубль и это т...
У майнеров добавилась ещё одна криптовалюта, доступная для добычи - Neurai
Олесь Кука
21:54
Так поведай тайну, интриган. Почему на зионе система отзывчивее, чем на Ryzen5 5600g? Спать теперь не буду, у меня тоже R5 5600g+32gb, а ведь соблазнялся на Xeon d-1581. Что ж делать теперь?!
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
lеad
21:47
Так-то оно так, но стоит посчитать ещё чистый доход (сразу примерно пополам цифра по сравнению с 13% НДФЛ) и вычесть страховки (на плохих работах ее не дают и на семью начинается от 1000 в месяц), дал...
61% жителей США живёт от зарплаты до зарплаты: бедность стала основной чертой экономики США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем