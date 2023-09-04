Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган: Турция готова содействовать проведению переговоров по Украине
Киеву это, по непонятным причинам, не нужно. Поэтому мир будет навязан.

реклама

Несмотря на то, что Турция ведёт себя, с точки зрения российской ультрапатриотической части общества, крайне непредсказуемо и даже по-предательски, логика в таком поведении всё же есть: таким образом Анкара остаётся «мостом» между Москвой и Киевом, которым рано или поздно, нравится это Киеву или нет, хочется это Киеву или нет, но придётся воспользоваться. О том, что Турция готова продолжать содействие в деле проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом Путиным.

реклама

Как отметил Эрдоган, Анкара готова продолжать прилагать все усилия для того, чтобы добиться «мира, стабильности и процветания» в регионе. Президент Турции напомнил о переговорах в Стамбуле, на которых практически случился прорыв в дипломатическом решении украинского кризиса, и заявил о готовности выступить в качестве посредника.

К сожалению, обстоятельства и ход событий показывают, что переговорами дело вряд ли закончится. На Западе, например, открыто и без стеснения заявляют, что не рассматривают никаких мирных инициатив, кроме абсурдного по своему содержанию «плана Зеленского», по сути, требующего Россию капитулировать. Так что, скорее всего, одна сторона навяжет другой свои условия. И по итогам так называемого контрнаступления, которое Путин сегодня назвал «не пробуксовкой, а провалом», становится всё яснее, кто и кому что будет навязывать.

#россия #украина #политика #боевые действия #турция
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин о «контрнаступлении» ВСУ: Это не пробуксовка, это провал
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
49
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
88
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
30
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
10
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
17
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
+
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

DIP48
19:16
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:10
А уж какие легенды ходят про "настоящее немецкое качество" Опеля))). Владельцы Опелей матом не дадут соврать))).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:05
Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем