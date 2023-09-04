Киеву это, по непонятным причинам, не нужно. Поэтому мир будет навязан.

Несмотря на то, что Турция ведёт себя, с точки зрения российской ультрапатриотической части общества, крайне непредсказуемо и даже по-предательски, логика в таком поведении всё же есть: таким образом Анкара остаётся «мостом» между Москвой и Киевом, которым рано или поздно, нравится это Киеву или нет, хочется это Киеву или нет, но придётся воспользоваться. О том, что Турция готова продолжать содействие в деле проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентом Путиным.

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Как отметил Эрдоган, Анкара готова продолжать прилагать все усилия для того, чтобы добиться «мира, стабильности и процветания» в регионе. Президент Турции напомнил о переговорах в Стамбуле, на которых практически случился прорыв в дипломатическом решении украинского кризиса, и заявил о готовности выступить в качестве посредника.

К сожалению, обстоятельства и ход событий показывают, что переговорами дело вряд ли закончится. На Западе, например, открыто и без стеснения заявляют, что не рассматривают никаких мирных инициатив, кроме абсурдного по своему содержанию «плана Зеленского», по сути, требующего Россию капитулировать. Так что, скорее всего, одна сторона навяжет другой свои условия. И по итогам так называемого контрнаступления, которое Путин сегодня назвал «не пробуксовкой, а провалом», становится всё яснее, кто и кому что будет навязывать.