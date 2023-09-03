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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Венгрии призвали Запад дать России гарантии безопасности и забыть идею членства Украины в НАТО
Всё бы ничего, но, как показала история, договоры с западными «элитами» не стоят бумаги, на которых написаны.

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Как бы в Киеве не хотели верить в обратное, но в текущей геополитической игре Украина, естественно, не игрок и даже не самая младшая фигура. В конечном счёте, спрашивать мнение Киева касательно текущего конфликта никто не станет, и решаться его исход будет между его реальными сторонами. Венгрия с самого начала имеет редкую для европейских государств особенность — называть вещи своими именами — поэтому на выходных глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что для установления мира и спокойствия на европейском континенте коллективному Западу необходимо дать России гарантии безопасности и отставить навязчивую идею принятия Украины в НАТО.

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Господин Гуйяш заявил, что никаких реальных шансов «вернуть» утраченные территории у Киева нет. С другой стороны, Гуйяш и Россию угрозой Европе не считает, отметив, что за полтора года РФ «не добилась быстрых и впечатляющих результатов». Здесь, конечно, это было сказано исключительно для прессы, чтобы не выглядеть совсем уж пророссийским политиком. В реальности, как мы понимаем, конфликт идёт так, как удобно и выгодно России, захват Европы никогда не был её целью, а вся обороноспособность Украины держится исключительно на прямых вливаниях денег и поставках оружия Западом, так что разговоры о результатах крайне преждевременны.

К сожалению, пока что трезво мыслящих политиков в европейских странах, за исключением Венгрии и, может быть, Сербии, не наблюдается. Так что, вероятно, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет лишена возможности даже изображать великие «победы». Предчувствуя это, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях заявил, что переговоры с Москвой станут капитуляцией Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #венгрия
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