Начинают зреть в корень, так сказать. Уже прогресс.

Украинское политическое руководство, будучи науськиваемым с Запада, загнало само себя в ловушку: запретило переговоры с Россией, не имея при этом реальной возможности изменить ситуацию на поле боя вне прямой интервенции НАТО (гипотетический исход которой также вызывает справедливые вопросы у аналитиков и экспертов). Как итог, Киев вынужден продолжать сопротивление, тем самым ухудшая своё положение, и никакой логикой это уже не объяснить.

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Подоляк на переговорах с РФ в Стамбуле в марте 2022 года.

Тем не менее, разумом в Киеве всё же понимают, что чем дольше идёт конфликт, тем более жёсткие условия будут поставлены на переговорах, которые рано или поздно, нравится это Киеву или нет, но будут проведены.

В частности, в интервью агентству Reuters советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который, напомним, в начале специальной военной операции с большим удовольствием в составе украинской делегации ездил на переговоры с российской делегацией, а затем резко стал «ястребом», заявил, что любой переговорный процесс будет означать капитуляцию Украины. Причём, не только и не просто Украины, но и ещё всего «демократического мира в целом».

К чему это было сказано, неясно. Возможно, в Киеве понимают, что на данном этапе на переговорах, если их и впрямь провести, будет поставлено реальное условие безоговорочной капитуляции. Также вероятно, что Подоляк пытается надавить на эмоции западных читателей прессы, продолжая делать вид, будто Киев борется не просто потому что ему так велено заказчиком, а за некую высшую цель, и тем самым подогревать уровень поддержки в западном обществе бесконечных поставок оружия и финансов Украине.