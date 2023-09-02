Всё это уже предлагалось и обо всём договаривались. Но ничего не делалось.

Турецкая пресса сегодня «понесла» информацию о том, что в преддверии встречи президента Эрдогана с президентом Путиным в Сочи Организация Объединённых Наций якобы собрала пакет предложений по возобновлению так называемой зерновой сделки, подразумевающей на практике вывоз украинского зерна, чтобы затем кормить им домашний скот в Европе. Как сообщает турецкое издание Anadolu, ООН якобы готова договориться о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT и о разморозке активов российских компаний на Западе.

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В МИД России, которая, положа руку на сердце, не заинтересована в сохранении Украины как конкурента на рынке продовольствия, с вышеизложенной информацией уже ознакомились и выразили по этому поводу скептицизм. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram написала, что всё, что перечислено в статье Anadolu как пакет предложений ООН по «зерновой сделке», уже подразумевалось в рамках соответствующего многостороннего договора, который был заключён летом 2022 года. Результатов, как мы знаем, это всё не дало.

Российская сторона неоднократно и прямым текстом заявляла, что возобновление зерновой сделки возможно только в том случае, если все до последнего российские условия будут выполнены. Причём сначала эти условия должны быть выполнены, и только после этого РФ возобновляет участие в данном процессе. Пока что поползновений в этом направлении со стороны коллективного Запада даже на горизонте не наблюдается. А это значит что? Правильно: значит, не очень-то и надо, и не следует навязываться. В конце концов, надо дать заработать восточноевропейским фермерам, которые попали в тяжелейшее положение из-за наводнения рынка украинским зерном по бросовым ценам, и уже устраивали по этому поводу бунты и забастовки.