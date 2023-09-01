Кому больше надо, тот и приедет к другому в гости.

Слухи на тему переговоров президентов России и Турции гуляют по Сети очень давно. Ничего удивительного в этом нет: президент Турции откровенно нашкодил, нарушив договорённость с РФ касательно содержания командиров запрещённого в России националистического полка «Азов», а также потерял выгодный для Турции бизнес, связанный с так называемой зерновой сделкой, продлевать которую Россия в отсутствие подвижек по выполнению Западом её требований отказалась.

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И вот, сегодня все домыслы и догадки на тему переговоров Путина и Эрдогана перестали иметь смысл: официальной информацией поделился Кремль. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры президентов России и Турции пройдут в Сочи в следующий понедельник, 4 сентября, в середине дня.

Очевидно, что одной из главных тем обсуждения будет «зерновая сделка». Также наверняка обсудят проект по созданию в Турции газового хаба, который, в теории, когда отношения с Европой неизбежно начнут восстанавливаться, станет заменой уничтоженным «Северным потокам». Здесь необходимо понимать, что Турция с политической точки зрения хотя бы стабильное государство, чего не скажешь о псевдосуверенных европейских государствах, расположившихся вдоль Балтийского моря. Скорее всего, темами обсуждения также станут вопросы урегулирования в Сирии, возможное присоединение Турции к БРИКС, ну и ряд других немаловажных тем.