Его продолжительность была выше, и выполнялся он на большей высоте.

После того как западные авиагиганты по приказу из своих правительств оставили Россию наедине со своим собственным уничтоженным в 1990-е и с большим трудом восстанавливаемым на протяжении последних пятнадцати лет гражданским авиастроением, выбора у РФ не осталось: надо развивать отечественный гражданский авиапром. Процесс идёт, пока что гораздо медленнее, чем следовало бы, но тем не менее. В частности, активно проводятся испытательные полёты импортозамещённых версий лайнеров Sukhoi Superjet 100.

реклама

На этой неделе состоялся его первый полёт, ну а сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что в Комсомольске-на-Амуре прошёл второй полёт «Суперджета» по программе заводских доводочных испытаний.

В отличие от первого, второй полёт продолжался уже 1 час и 15 минут и проводился на высоте шести тысяч метров. В ходе испытания экипаж проверял ключевые системы лайнера, а том числе «систему автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов».

Импортозамещённый «Суперджет» — это одна из двух наряду с МС-21 основных надежд российской гражданской среднемагистральной авиации. По идее, данные самолёты в перспективе займут нишу, которая российскими авиакомпаниями заполнялась за счёт самолётов Airbus A320 и Boeing 737.