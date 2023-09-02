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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
Снова туда, где море огней...

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Конфликт на Украине предельно чётко обозначил геополитический перелом в мире. Понимают это и в западной прессе, поэтому каждый день, каждый час публикуют на эту тему статьи, как будто более важных проблем ни в самом Западе, ни в мире вообще нет. Конечно же, есть, но уровень вовлечённости коллективного Запада в прокси-конфликт с Россией столь запредельный, и на «игральный стол» поставлено столько, что не упоминать об этом там не могут. Вот и сегодня в издании The New York Times появилась статья, посвящённая так называемому контрнаступлению ВСУ, которое в понедельник отметит ровно три месяца с момента своего начала.

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В самой статье разбирается чрезвычайно медленный и тяжёлый путь, который приходится преодолевать ВСУ через российские укрепления. Любопытной видится заметка журналистов, которые готовили материал на основании комментариев находящихся «на передке» военнослужащих ВСУ.

Согласно этим комментариям, сложность продвижения ВСУ вызвана не только многоуровневыми укреплениями ВС РФ и их тотальным превосходством во всех спектрах вооружений, но и применением новой тактики. Как отметил собеседник The New York Times из числа солдат ВСУ, когда украинские силы начинают заниматься расчисткой минных полей, которые стали для них непреодолимым препятствием, ВС РФ заливают данный участок минного поля горючим составом, и когда украинская сапёрная группа приступает к разминированию, сбрасывают на этот участок с беспилотника гранату, в результате чего участок линии боевого соприкосновения превращается в «море огня и взрывов».

«У русских больше артиллерии, танков, беспилотников, личного состава. И они очень хорошо окапываются и укрепляются вне зависимости от того, где расположены — будь то поселение, лесопосадка или просто поле», — заявил военнослужащий ВСУ, с которым общались журналисты The New York Times.

В целом картина «контрнаступления» безрадостная: Киев просит всё больше оружия, включая сотни самолётов, а на Украине публикуются карты итогов «контрнаступа», из которых следует, что если осуществлять продвижение такими же темпами, то для «выхода на границы 1991 года» потребуются десятилетия и немыслимое количество ресурсов.

#россия #украина #боевые действия
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