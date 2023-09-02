Поставки таких снарядов от Британии закончились их взлётом на воздух в месте хранения.

Вчера стало известно, что уже в середине этого месяца Украина получит от Соединённых Штатов первые 10 танков M1 Abrams из обещанной 31 единицы. Теперь же агентство Reuters со ссылкой на свои надёжные источники сообщает, что Штаты не просто передадут Украине свои основные боевые танки, но и соответствующие снаряды с обеднённым ураном.

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По замыслу, снаряды с обеднённым ураном будут включены в один из следующих пакетов «военной помощи» Украине и будут изыматься непосредственно из имеющихся арсеналов Пентагона.

Напомним, что подкалиберные снаряды с обеднённым ураном отличаются высокой скоростью полёта, массой и, как следствие, высокой кинетической энергией, за счёт которой пробивается бронетехника противника. Вдобавок сюда следует добавить зажигательный эффект данных снарядов, призванный выжечь всю танковую аппаратуру изнутри и вызвать детонацию боекомплекта. Что при этом происходит с экипажем, лучше даже не думать.

Отметим также, что это не первые поставки снарядов с обеднённым ураном Киеву. В этом году такие боеприпасы Украине передала Британия для своих танков Challenger 2. Пока что на линии боевого соприкосновения, впрочем, не видели ни Challenger 2, ни, собственно, снаряды с обеднённым ураном. Зато в середине мая неподалёку от города Хмельницкий прилетели российские высокоточные ракеты, уничтожившие очень любопытный склад с боеприпасами, после испепеления которого в районе взрыва стал расти радиационный фон. Как говорится, сопоставьте факты и сделайте выводы.

Применение боеприпасов с обеднённым ураном считается аморальным: возникающая при их столкновении с целью урановая пыль отличается высокой токсичностью и въедается в почву, из-за чего впоследствии у проживающих на территории, где велись боевые действия с использованием данных снарядов наблюдаются серьёзные проблемы со здоровьем. К вопросу о том, кто кому друг, а кому таких друзей следует брать за хвост и тащить в музей.