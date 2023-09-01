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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина получит первые 10 танков M1 Abrams уже в этом месяце — западная пресса
Всего Киеву обещан 31 танк.

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Идея западных стран относительно конфликта на Украине всё больше начинает напоминать испытание своего оружия в условиях реальных боевых действий против настоящего противника, а не против инсургентов в сланцах и с «калашом» на Ближнем Востоке. Иначе непреодолимое желание передать Киеву всё новые и новые виды вооружений уже трудно объяснить. Как известно, в январе Вашингтон пообещал Киеву тридцать одну единицу танков M1 Abrams. Предполагалось, что поставки этих танков растянутся на годы, но поскольку столь большого времени у Украины банально нет, процесс было решено ускорить.

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По крайней мере, такой вывод можно сделать из опубликованной в издании Politico статьи, в которой со ссылкой на Пентагон сообщается, что первую партию из десяти танков M1 Abrams Украине передадут уже в середине сентября этого года. Под какие действия украинских сил эти танки передаются, непонятно, но очевидно, что поддерживать так называемое контрнаступление уже поздно.

Согласно располагаемой изданием информации, десять танков M1 Abrams сейчас находятся в Германии и проходят завершающие этапы ремонта и обновления. Как только этот процесс закончится, танки отправятся на Украину. Остальные танки из обещанной 31 единицы планируют доставить до конца осени. Отдельно представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннел добавил, что завершено обучение управлению «Абрамсами» примерно двухсот украинских военнослужащих.

Пока что на линии боевого соприкосновения из числа западных танков со стороны ВСУ приняли участие только Leopard 2. Первая встреча с реальным соперником обернулась для этих образцов (как, впрочем, и для всех остальных) военной техники имиджевым ударом. Сейчас в распоряжении ВСУ имеются британские Challenger 2: в бою они не участвовали, но недалеко от линии боевого соприкосновения были замечены.

#россия #украина #сша #боевые действия #танки #m1 abrams
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