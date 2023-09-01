И вот это уже серьёзное заявление, нацеленное в том числе на деморализацию украинского общества.

Так называемое контрнаступление ВСУ даётся Украине высочайшей ценой при практически полном отсутствии результатов. Огромные потери личного состава, о которых заявляют уже даже наиболее радикально и бескомпромиссно настроенные представители военного руководства Украины, полная зависимость от поставок военной техники с Запада, всё это рисует безрадостную для ВСУ картину. Добавить несколько штрихов в неё решило сегодня Минобороны России, расщедрившееся на громкое заявление, представляющее собой в сути обвинение командования ВСУ в использовании личного состава для осуществления так называемых «мясных штурмов».

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«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск», — гласит официальное заявление МО РФ в сегодняшней сводке о ходе ведения специальной военной операции за период с 25 августа по 1 сентября.

Также Минобороны заявило о «высоких потерях живой силы ВСУ», которые, как считают в российском оборонном ведомстве, обусловлены уничтожением бронетехники ВСУ задолго до достижения ими линии боевого соприкосновения.