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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
Надо не привыкать, а мир на любых условиях заключать. Потому что чем дальше, тем только хуже.

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Потери личного состава в ходе боевых действий — это всегда тяжёлая и крайне неоднозначная тема. Без потерь не обходится ни один вооружённый конфликт, а уж когда речь заходит о конфликте высокой интенсивности и масштаба, которого Европа не помнит со времён Второй мировой войны, то и потери в его рамках соответствующие. Косвенно о потерях в ВСУ свидетельствуют всё более частые заявления о необходимости продолжать мобилизацию, бесконечные поставки вооружений с Запада для компенсации уже уничтоженных российской армией, а также чудовищные новости о расширении военных кладбищ на Украине.

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Скрывать реальное положение дел уже практически невозможно — всё-таки критическое мышление пока отключилось далеко не у всех — поэтому сегодня начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери, и что лично он тяжело их воспринимает, но постепенно привыкает, что считает «ненормальным».

По всей видимости, у Буданова, равно как и в целом у украинского общества, уже включился механизм психологической защиты на фоне тупиковой ситуации на линии боевого соприкосновения, снижающихся (вследствие истощения запасов) поставок оружия с Запада, и всё это при постоянном увеличении военного потенциала России.

Что до потерь, то тема тяжёлая, и правды мы (с обеих сторон) никогда не узнаем. По сведениям наиболее проукраински настроенных западных СМИ, безвозвратные потери ВСУ к сегодняшнему дню составили 70 тысяч человек. Впрочем, реальность, описанная в первом абзаце эти цифры не отражает. Вспомним также заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «100 тысячах погибших украинских военных» в конце прошлого года, то есть, задолго до «контрнаступа», и статистика начнёт выходить в более реальную плоскость. Многие эксперты и независимые СМИ на Западе заявляют о четырёхстах тысячах погибших украинских военнослужащих, и данную информацию даже «понёс» украинский сотовый оператор «Киевстар», заявивший, что «400 тысяч абонентов уже не ответят на звонок».

Всё это вызывает исключительно оторопь. Вспомним, как Владимир Зеленский избирался на заявлениях о желании установить в стране мир и встать на колени перед каждой семьёй, в которой погиб «муж/отец/брат/сын», и всё становится предельно печально. А ведь если бы не необъяснимые и не имеющие никаких оснований гонор и гордыня украинского руководства, то этого конфликта бы никогда и не произошло.

#россия #украина #боевые действия
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