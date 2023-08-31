Ты её уже бросил. Под автобус. Хотя обещал прямо противоположное.

Когда Владимир Зеленский избирался президентом Украины, он по неопытности чего только не наобещал: и конфликт на Донбассе закончить, и чтобы украинцы «больше никогда не плакали», и на колени перед семьями погибших солдат встать, и со всеми помириться, и вообще успеть всё сделать за один пятилетний президентский срок. История, как мы знаем, распорядилась иначе, и сегодня Зеленский — главный идеолог продолжения опустошительного для Украины вооружённого конфликта с Россией, количество жертв в котором столь огромно, что на коленях нынешнему главе украинского государства стоять придётся до конца жизни.

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Вот и очередное своё обещание Зеленский вознамерился нарушить. Речь идёт о его планах сделать всё за один президентский срок и «уехать отдыхать». Сегодня в рамках интервью португальскому телеканалу RTP Зеленский заявил, что «никогда в жизни не бросит свою страну, если в следующем году будут проведены выборы». Впоследствии редакция RTP уточнила, что Зеленский имел в виду именно своё переизбрание в следующем году.

Важно понимать, что на Украине собираются отменить выборы, поскольку в стране военное положение, а значительная часть граждан физически не смогут реализовать своё право голоса по причине нахождения на чужбине в качестве беженцев или же на линии боевого соприкосновения в качестве военнослужащих.

Страны Запада уже предельно чётко намекают Зеленскому, что выборы в любом случае необходимо провести, иначе рушится продвигаемая на Западе сказка о «демократичности» Украины, на что президент Украины прямо ответил — не вопрос, если только Запад оплатит их проведение в столь непростых для страны условиях.