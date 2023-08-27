«Дайте денег» v3.1416.

Последнее время на Украине в политическом руководстве, которое разумом прекрасно понимает, что его на честных выборах после того, что оно позволило сделать со своей страной, имея при этом альтернативный вариант, с вероятностью, близкой к стопроцентной, уже не переизберут, начал набирать популярность тезис о том, что в условиях военного положения выборы не проводятся, поскольку значительная часть населения (беженцы и военнослужащие) не сможет реализовать своё право голоса. И хотя рациональное зерно в этом есть, но, по сути, это есть не что иное, как заявление о намерении узурпировать власть.

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На Западе таким раскладом, к слову, недовольны, поскольку отказ от проведения от выборов плохо соответствует сказке об украинской демократии, битвой за которую коллективный Запад пытается изобразить текущий конфликт на территории страны. В частности, недавно американский сенатор Линдси Грэм заявил, что выборы на Украине следует провести независимо от того, продолжится в стране к тому моменту конфликт или нет.

Политическое руководство в Киеве, собственно, и радо бы их провести, но отметило, что выбор — это дорогостоящее мероприятие. По словам Зеленского, в мирное-то время для этого нужно $5 миллиардов, а уж сколько денег понадобится для проведения выборов в условиях военного положения, можно только догадываться. Свободных средств на Украине нет, так что, как нетрудно догадаться, выборы состоятся только в том случае, если Запад полностью оплатит их проведение, включая боевые выплаты для членов избирательных комиссий, которые будут ездить по линии боевого соприкосновения и собирать голоса военнослужащих.

Есть ли на Западе свободные деньги на такие «пирушки» в чужой стране, вопрос открытый. И ещё более открытый вопрос — будут ли эти деньги Киеву давать.