Батька как всегда бьёт не в бровь, а в глаз.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Польша и страны Прибалтики (Эстония, Литва и Латвия) выступили с призывом к Беларуси о выдворении из страны бойцов ЧВК «Вагнер», которых в данных сопредельных с Беларусью государствах воспринимают как отнюдь не эфемерную угрозу. Призыв, безусловно, нелепый по своей сути, поскольку угроз от Польши и Прибалтики для Беларуси исходит куда больше, и каждая из них сама по себе гораздо серьёзнее нескольких тысяч штурмовиков без тяжёлого вооружения. Собственно, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в характерной для себя прямолинейной форме прокомментировал эти заявления польских и прибалтийских властей.

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Как отметил Лукашенко, призывы, а по сути уже просто требования вышеуказанных государств, необоснованные и глупые в реалиях того, что и Польша, и страны Балтии постоянно увеличивают свои оборонные бюджеты, а также стягивают к границам Беларуси свои воинские формирования. По словам президента Беларуси, прежде чем предъявлять требования к Минску, в самих Польше, Литве и других странах Балтии сначала «не должно быть ни одного иностранного военнослужащего». Только в этом случае можно будет начинать разговоры на эту тему.

Дополнительно Лукашенко отметил, что Польша объявила об отказе выполнять нормы ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе) в отношении Беларуси.

Проще говоря, Польша и Прибалтика, как это часто бывает в случае лишённых реального государственного суверенитета стран, в своём глазу бревна не замечают, зато у других видят и соломинку.