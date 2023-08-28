Призывать будете совсем других. И к совсем другому.

Иллюзии, в которых пребывают Польша и в особенности Литва, Латвия и Эстония относительно своего «веса» на мировой арене, приводят к одному курьёзному случаю за другим. Свято веря в то, что никаких последствий не будет, и что в случае чего удастся скрыться за спиной НАТО, эти государства то и дело выдвигают нелепые требования то к России, то к Беларуси, являющейся союзницей Москвы со всеми вытекающими из этого последствиями. Так, сегодня издание Bloomberg сообщило, что Польша и страны Прибалтики призвали президента Беларуси Александра Лукашенко выдворить «российских наёмников», под которыми подразумевается ЧВК «Вагнер», с территории страны.

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Как отмечается, данные государства всерьёз озабочены угрозой, которая может исходить от бойцов «Вагнера», располагающихся в Беларуси. Так, например, глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что ЧВК «Вагнер» являются «очень опасной группой», и что на границе Беларуси с Польшей и Прибалтикой «происходит эскалация» обстановки.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» временно перебазировались в Беларусь после того, как их фактически изгнали из России после попытки вооружённого мятежа в конце июня. Сейчас в России активно подготавливается законодательная база, подразумевающая полный переход частных военных формирований под контроль государства. Большая часть «вагнеровцев» уже покинула Беларусь, о чём свидетельствует демонтаж полевого лагеря под Осиповичами. Так что опасения Польши и Прибалтики кажутся преувеличенными и явно преследующими некие политические цели.