Противоположностью эскалации конфликта, разумеется.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно чувствует себя белой вороной в Европейском Союзе. Там, где все в ЕС рассказывают сказки о победах Украины, Орбан говорит правду — никаких побед у Украины в текущем конфликте не было и не будет. Там, где в ЕС предлагают принять Украину в НАТО, Орбан предлагает полностью противоположное решение с учётом опасений России. Сегодня у Орбана появилась возможность озвучить своё мнение на гигантскую аудиторию американского журналиста Такера Карлсона.

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В ходе интервью Карлсон поинтересовался у Орбана, почему западные страны так зациклены на идее принятия Украины в НАТО. О том, что Орбан считает этот вариант упущенным и уже невозможным, мы упомянули в предыдущей заметке. В данной заметке речь пойдёт о решении, которое Орбан предлагает в качестве варианта выхода из сложившегося кризиса.

«Нам следует сделать прямо противоположный шаг. Нам следует заключить сделку с русскими касательно новой архитектуры безопасности, чтобы предоставить гарантии безопасности и суверенитета Украины, но не посредством её членства в НАТО», — заявил венгерский премьер.

Необходимо понимать, что Орбан не просто возглавляет правительство государства, которое граничит с Украиной, но и прекрасно знает о том, что этнические венгры, которые сейчас являются гражданами Украины в результате территориальных изменений в Европе по итогам Второй мировой войны, воюют на стороне Киева и гибнут в этом конфликте. По словам Орбана, на Украине проживают порядка 160 тысяч венгров, которых также мобилизуют и отправляют на линию боевого соприкосновения.