В 2008 году Россия была слишком слаба, чтобы этому препятствовать, сейчас же она слишком сильна, считает премьер Венгрии.

К конфликту на Украине привело подстёгиваемое западными государствами желание Киева стать анти-Россией и вступить в Североатлантический альянс. Это реальность, которую рано или поздно придётся признать не только в самом Киеве, но и в столицах спонсирующих его государств. В Европе, по крайней мере, публично, эту реальность осознаёт разве что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поэтому неудивительно, что свежий выпуск шоу американского журналиста Такера Карлсона был посвящён интервью с Виктором Орбаном, в котором были затронуты многие горячие и критически важные на сегодняшний день темы.

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Одной из этих тем, естественно, стал конфликт на Украине и его предтечи. Ключевой причиной, из-за которой произошло то, что началось 24 февраля 2022 года, Орбан считает политику Запада по внедрению Украины в НАТО.

Как отметил Орбан, Североатлантический альянс упустил историческую возможность включить Украину в НАТО. Когда данная идея была предложена на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, Россия, считает премьер Венгрии, была слишком слаба, чтобы этому воспрепятствовать, однако на тот момент в альянсе не существовало консенсуса на тему приёма Украины, и решение этого вопроса было отложено. В последующие годы, продолжил Орбан, Россия набирала силы, и на сегодняшний день окно возможности для принятия Украины в НАТО захлопнулось.

«Мы не можем этого сделать. Мы не можем позволить себе иметь столь протяжённую границу между Россией и состоящей в НАТО Украине. Это будет означать моментальную военную угрозу для всех нас, даже в Вашингтоне. На текущий момент это не реалистичный вариант, забудьте об этом», — заявил Орбан.