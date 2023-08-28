Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
Что полностью соответствует идее «роевого» применения данных дронов.

реклама

Когда несколько недель назад в российских СМИ вышел крупный репортаж о дронах-камикадзе «Ланцет», масштабах их производства, а также об уже разработанной новой его модификации, предназначенной для использования в составе «роя», были продемонстрированы кадры стационарных «батарей» пусковых установок этих модифицированных барражирующих боеприпасов на четыре единицы. Понятно, что для запуска целого «роя» беспилотников необходимы более внушительные масштабы, и вот, похоже, сегодня в Сети появился макет машины, которая будет осуществлять массовый запуск «Ланцетов».

реклама

Так, в Сети появились фотографии мобильной пусковой установки на базе автомобиля КаМАЗ-5350 «Патруль», на которую установлена непосредственно батарея из шестнадцати транспортно-пусковых контейнеров с «Ланцетами», а также пункт управления с двумя пультами для операторов.

На данном этапе неизвестно, существует ли данная машина «во плоти», а не только в виде макета, но предельно очевидно, что данный вопрос будет решаться максимально оперативно. В конце концов, текущий конфликт на Украине уникален тем, что в его рамках применяются уже все системы вооружений, которые только имеет смысл в нём применять: от артиллерии и миномётов до систем РЭБ и беспилотных летательных аппаратов.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
56
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
13
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
28
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
1
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
6
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
3
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
В КНДР переделывают советские МиГи в мощные беспилотники-камикадзе
1

Сейчас обсуждают

Mur
17:10
Всё правильно! Выдворить в сторону Сувалкского коридора, чтобы обеспечивали сухопутную связь Калининграда с Россией.
Польша и Прибалтика призвали Беларусь выдворить ЧВК «Вагнер» со своей территории — СМИ
OgoGoLog
17:05
У вас какая-то информационная диарея. Все мифы украинской пропаганды впихнули. И Киев за 3 дня, и "мультики", и мифическая мобилизация. Если вы на ЦИПСОшной зарплате, то хреново работаете - в противно...
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
Андрей Дюкин
17:01
Понимаете ли, амд нужны деньги чтобы вложить их в разработку и CPU и GPU и apu + консоли. Но видеокарты покупают мало, а из за этого компания не до получает море прибыли. Если бы геймеры были бы более...
NVIDIA загнала AMD в ловушку: GeForce RTX 4060 Ti подешевеет на $50, а FSR 3 встречает DLSS 3.5
N1ghtwish
17:00
Хорошо, продолжай держать в курсе у кого и что ты берешь.
Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
glavhyilo
16:59
сабаки гавкают,а караван идёт,как ему надо просто
Польша и Прибалтика призвали Беларусь выдворить ЧВК «Вагнер» со своей территории — СМИ
devchidable
16:58
По поводу последнего, то с 1 декабря 2023 года пользователи должны будут предоставить в качестве легального способа регистрации: номер телефона российского оператора связи; данные для входа через един...
«Яндекс» первым в России запустил создание видео с помощью нейросети
Apsheronsky tchai
16:52
Укровоены регулярно просматривают мультики про несуществующее оружие (ракет хватит еще на пару дней!) и помирают. Видимо от смеха.
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
Boris Kopyltsov
16:51
Надо было 6-ой на разъём питания ставить
MaxSun выпустила премиальную GeForce RTX 4090 MGG с пятью вентиляторами
Артём Николаев
16:50
А я в Мираторге беру стаканчик с булочкой каждый рабочий день по 170р и каждые выхи по стаканчику в Ванпрайсе по 250. Примерно 5к в мес. И считаю, что я нищеброд, иначе брал бы 7 дней в неделю в норм ...
Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
Obscury
16:42
И что там за более мощное оружие? Полтора года пропоганда делает вид, что есть какие-то вундервафли, которые сразу всё решат в пользу РФ, но мы их вам не покажем). Солцепеки, терминаторы с арматами, а...
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем