Что полностью соответствует идее «роевого» применения данных дронов.

Когда несколько недель назад в российских СМИ вышел крупный репортаж о дронах-камикадзе «Ланцет», масштабах их производства, а также об уже разработанной новой его модификации, предназначенной для использования в составе «роя», были продемонстрированы кадры стационарных «батарей» пусковых установок этих модифицированных барражирующих боеприпасов на четыре единицы. Понятно, что для запуска целого «роя» беспилотников необходимы более внушительные масштабы, и вот, похоже, сегодня в Сети появился макет машины, которая будет осуществлять массовый запуск «Ланцетов».

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Так, в Сети появились фотографии мобильной пусковой установки на базе автомобиля КаМАЗ-5350 «Патруль», на которую установлена непосредственно батарея из шестнадцати транспортно-пусковых контейнеров с «Ланцетами», а также пункт управления с двумя пультами для операторов.

На данном этапе неизвестно, существует ли данная машина «во плоти», а не только в виде макета, но предельно очевидно, что данный вопрос будет решаться максимально оперативно. В конце концов, текущий конфликт на Украине уникален тем, что в его рамках применяются уже все системы вооружений, которые только имеет смысл в нём применять: от артиллерии и миномётов до систем РЭБ и беспилотных летательных аппаратов.