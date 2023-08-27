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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Су-30 отогнал очередной американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper от границ РФ
Наглеть в США не перестают.

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То, что США в пользу Украины при помощи крупных беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку в Крыму, не является ни для кого секретом. Американцы этого, в общем-то, и не скрывают, периодически намереваясь нарушить государственную границу России, чтобы чуть поближе и чётче рассмотреть, где стоят войска, корабли, техника и оружейные склады. Инцидентов с разведывательными дронами MQ-9 Reaper ВВС США в Чёрном море уже произошло столько, что от инцидентов эти действия потихоньку переходят к постоянству. Казалось бы, только в начале этой недели российская авиация уже прогоняла сразу двух «Жнецов» вкупе с одним «Байрактаром», как сегодня БПЛА снова подозрительно приблизился к российской границе.

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На перехват беспилотника вылетел истребитель Су-30, при приближении которого оператор MQ-9 Reaper осуществил разворот в обратном направлении от границы РФ.

Минобороны, видимо, для стран Глобального Юга, уточняет, что процедура по отгону беспилотника от российской границы осуществлялась «в строгом соответствии с международными правилами» касательно воздушного пространства над нейтральными водами.

#россия #сша #mq-9 reaper #су-30
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