Ждём благодарности от США и Турции за то, что эти БПЛА не сбили, хотя могли.

То, что американские средства объективного и контроля и спутникового наблюдения круглосуточно, без выходных и праздников следят за тем, что происходит на Крымском полуострове, не является ни для кого секретом. На полуострове сосредоточены значительные российские силы, функционирует тыл, а также вовсю работает Черноморский флот. Информация от разведки НАТО (в первую и в последнюю очередь — США) сразу же стекается к командованию ВСУ, и поэтому, собственно, в Киеве всегда знают, когда ВС РФ готовят ракетные и беспилотные удары, благодаря чему имеют несколько часов на передислокацию ещё оставшихся военных самолётов.

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В нейтральных водах Чёрного моря неподалёку от Крыма постоянно курсируют разведывательные БПЛА MQ-9 Reaper. Сегодня, впрочем, эти беспилотники, к которым ещё вдобавок присоединился и турецкий Bayraktar TB2, зашли слишком далеко и рисковали пересечь границу России. На перехват беспилотников вылетели два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Предпринятые действия вынудили разведывательные БПЛА изменить курс и покинуть районы ведения воздушной разведки. Всего удалось развернуть двух «Жнецов» и один «Байрактар». Как нетрудно заметить, Россия старается избегать эскалации этого конфликта, намеренно не сбивая разведывательные дроны США, хотя имеет для этого все основания и средства. Оно-то понятно, что ничего глобального в случае их уничтожения не произойдёт, но риск благороден только тогда, когда терять нечего.