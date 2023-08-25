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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко: Западная гегемония пока не заканчивается, но расширение БРИКС — это сильный шаг в данном направлении
На самом деле, процесс разрушения этой гегемонии столь стремителен, что этого даже никто не ожидал.

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Группу БРИКС и её вчерашнее увеличение сразу в 2,2 раза — с принятием в свой состав шести новых членов, каждый из которых является крупным игроком в своих регионах — многие уже успели окрестить если не последним гвоздём в крышку гроба коллективно-западной гегемонии, то как минимум началом работ по сколачиванию этого самого гроба. Чуть более прагматично и приземлённо к расширению БРИКС относится президент Беларуси Александр Лукашенко, который прокомментировал сегодня расширение данной организации.

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Как отметил Лукашенко, гегемония Запада пока не заканчивается, однако расширение группы БРИКС — это важный, сильный шаг в данном направлении.

По мнению белорусского лидера, расширение БРИКС стало первым шагом на этом важном пути, ну а дальше пойдёт создание внутренней расчётной единицы между странами-членами, новой валюты. И вот когда мир начнёт отказываться от доллара, считает Лукашенко, уже станет финалом гегемонии Соединённых Штатов.

Пока что, впрочем, до этого процесса далеко, да и никому стремительный коллапс США не нужен: слишком серьёзно глобальная экономика завязана на Град на холме. Рухнет он, следом полетит и Евросоюз, и на фоне этого коллапс Советского Союза в плане геополитических последствий может показаться цветочками.

#россия #политика #беларусь #белоруссия #брикс
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