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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин о единой расчётной валюте БРИКС: Вопрос сложный, но будем двигаться в эту сторону
Это значит, что единая расчётная валюта будет. Вопрос лишь во времени.

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Итак, саммит БРИКС в ЮАР, которому многие пророчили историческое значение, подходит к своему логическому завершению, и, как и следовало ожидать, в его рамках было объявлено о первой волне расширения организации. С 1 января 2024 года БРИКС увеличится с пяти до одиннадцати членов: в состав группы войдут Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Аргентина.

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Поскольку БРИКС является в первую очередь экономическим объединением, в наши дни продвигающим отличные от нефтедоллара варианты оплаты товаров и услуг, произведённых и оказанных внутри объединения, то часто поднимается вопрос создания некой единой валюты, в которой проводились бы расчёты между странами-членами группы. Пока что страны БРИКС будут ограничиваться расчётами в национальных валютах, но создание единой валюты определённо стоит на повестке дня. По крайней мере, о том, что группа будет двигаться в этом направлении, хоть данный вопрос и сложный, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите по видеосвязи и поздравляя новых членов организации.

Необходимо понимать, что дедолларизация в мире идёт отнюдь не на словах, но и на деле. В частности, товарооборот между текущими странами-членами БРИКС уже активно идёт в национальных валютах. Только в России, к примеру, товарооборот уже на 62 % осуществляется в рублях, юанях, рупиях и бразильских реалах, и лишь на 38 % — в евро и долларах.

#финансы #политика #экономика #брикс #дедолларизация
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